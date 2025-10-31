Врачи указали, что запрещено делать при длительных симптомах Covid

У некоторых людей, заболевших Covid, симптомы могут сохраняться длительное время. Длительный Covid, также известный как постковидный синдром, возникает, когда у человека симптомы болезни длятся более 12 недель. Врачи отмечают, что это не представляет угрозы для жизни, однако длительные симптомы могут вызвать дискомфорт.

COVID-19. Иллюстративное фото

Симптомы длительной формы Covid, как пишет издание Mirror, могут включать:

Проблемы с памятью и концентрацией внимания, также называемые туманом мозга

Одышка

Боль в суставах и ломота в мышцах

Чувство чрезвычайной усталости (истощение)

Боль в горле

Заблокированный нос или насморк

Боль или сжатие в груди и заметное сердцебиение

Покалывание, а также боль в разных частях тела

Кашель

Трудности со сном (бессонница)

Чувство тошноты, потеря веса и отсутствие аппетита

Высокая температура

Боль в животе и диарея

Выпадение волос и появление кожных высыпаний, таких как крапивница

Проблемы со зрением, боль в ушах, звон в ушах и изменения обоняния или вкуса

Головная боль, головокружение

Тревога и депрессия

Внезапная спутанность сознания (бред), особенно у пожилых людей.

Врачи объяснили, что больные могут наблюдать некоторые из этих симптомов или они могут появляться и исчезать.

В Национальной службе здравоохранения (Великобритания) предупредили, что симптомы болезни могут ухудшиться, если человек перенес стресс или физически активен.

"Людям, длительное время борющимся с Covid, не следует снова начинать заниматься спортом без предварительной консультации с врачом", — пишет издание.

Врачи объяснили, что в целом физическая активность может помочь в выздоровлении после длительного Covid, однако не стоит перенапрягаться, иначе это чревато "негативными последствиями для здоровья".

