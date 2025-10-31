logo

Врачи указали, что запрещено делать при длительных симптомах Covid

Симптомы длительного Covid могут наблюдаться более 12 недель

31 октября 2025, 16:01
У некоторых людей, заболевших Covid, симптомы могут сохраняться длительное время. Длительный Covid, также известный как постковидный синдром, возникает, когда у человека симптомы болезни длятся более 12 недель. Врачи отмечают, что это не представляет угрозы для жизни, однако длительные симптомы могут вызвать дискомфорт.

Врачи указали, что запрещено делать при длительных симптомах Covid

COVID-19. Иллюстративное фото

Симптомы длительной формы Covid, как пишет издание Mirror, могут включать:

  • Проблемы с памятью и концентрацией внимания, также называемые туманом мозга

  • Одышка

  • Боль в суставах и ломота в мышцах

  • Чувство чрезвычайной усталости (истощение)

  • Боль в горле

  • Заблокированный нос или насморк

  • Боль или сжатие в груди и заметное сердцебиение

  • Покалывание, а также боль в разных частях тела

  • Кашель

  • Трудности со сном (бессонница)

  • Чувство тошноты, потеря веса и отсутствие аппетита

  • Высокая температура

  • Боль в животе и диарея

  • Выпадение волос и появление кожных высыпаний, таких как крапивница

  • Проблемы со зрением, боль в ушах, звон в ушах и изменения обоняния или вкуса

  • Головная боль, головокружение

  • Тревога и депрессия

  • Внезапная спутанность сознания (бред), особенно у пожилых людей.

Врачи объяснили, что больные могут наблюдать некоторые из этих симптомов или они могут появляться и исчезать.

В Национальной службе здравоохранения (Великобритания) предупредили, что симптомы болезни могут ухудшиться, если человек перенес стресс или физически активен.

"Людям, длительное время борющимся с Covid, не следует снова начинать заниматься спортом без предварительной консультации с врачом", — пишет издание.

Врачи объяснили, что в целом физическая активность может помочь в выздоровлении после длительного Covid, однако не стоит перенапрягаться, иначе это чревато "негативными последствиями для здоровья".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что вакцина против Covid влияет на развитие рака.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/nhs-shares-one-thing-avoid-36156859
