Врачи указали, что запрещено делать при длительных симптомах Covid

Кречмаровская Наталия
У некоторых людей, заболевших Covid, симптомы могут сохраняться длительное время. Длительный Covid, также известный как постковидный синдром, возникает, когда у человека симптомы болезни длятся более 12 недель. Врачи отмечают, что это не представляет угрозы для жизни, однако длительные симптомы могут вызвать дискомфорт.
COVID-19. Иллюстративное фото
Симптомы длительной формы Covid, как пишет издание Mirror, могут включать:
Проблемы с памятью и концентрацией внимания, также называемые туманом мозга
Одышка
Боль в суставах и ломота в мышцах
Чувство чрезвычайной усталости (истощение)
Боль в горле
Заблокированный нос или насморк
Боль или сжатие в груди и заметное сердцебиение
Покалывание, а также боль в разных частях тела
Кашель
Трудности со сном (бессонница)
Чувство тошноты, потеря веса и отсутствие аппетита
Высокая температура
Боль в животе и диарея
Выпадение волос и появление кожных высыпаний, таких как крапивница
Проблемы со зрением, боль в ушах, звон в ушах и изменения обоняния или вкуса
Головная боль, головокружение
Тревога и депрессия
Внезапная спутанность сознания (бред), особенно у пожилых людей.
Врачи объяснили, что больные могут наблюдать некоторые из этих симптомов или они могут появляться и исчезать.
В Национальной службе здравоохранения (Великобритания) предупредили, что симптомы болезни могут ухудшиться, если человек перенес стресс или физически активен.
Врачи объяснили, что в целом физическая активность может помочь в выздоровлении после длительного Covid, однако не стоит перенапрягаться, иначе это чревато "негативными последствиями для здоровья".
