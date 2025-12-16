Лікарі розповіли, який кашель вказує на інфікування Covid

Кашель є типовим симптомом при застуді, грипі та Covid. Однак лікарі вказують на різний тип кашлю.

Кашель. Ілюстративне фото

Лікарі пояснюють, що при застуді кашель буде легким, тоді як кашель при грипі буде здаватися сухим. До того ж симптоми застуди виникають поступово протягом двох-трьох днів, а симптоми грипу проявляються дуже швидко, пише видання Mirror.

При Covid кашель також може бути сухим, але він буде постійним.

“При Covid кашель буде сухим і безперервним, і багато людей кашлятимуть понад годину або матимуть три чи більше епізодів кашлю протягом дня”, — пише видання.

Лікарі назвали інші ключові симптоми Covid:

Висока температура – жар, холод або тремтіння, або гаряча на дотик шкіра на грудях чи спині,

Втрата або зміна нюху чи смаку

Задишка

Відчуття втоми або виснаження

Біль у тілі

Головний біль

Біль у горлі

Заблокований ніс або нежить

Втрата апетиту

Діарея

Відчуття нездужання або хвороба.

Лікарі попереджають, що симптоми Covid дуже схожі на симптоми інших захворювань, таких як застуда та грип. Більшість людей почуваються краще протягом кількох тижнів, але повне одужання може зайняти більше часу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Covid не відступає — ефективним засобом проти хвороби лікарі називають вакцинацію. Однак дослідники з'ясували, що щеплення впливає на стан серця — призводить до серйозних захворювань. Небезпечний для серця і сам вірус.

Дослідники, за результатами великого дослідження, заявили, що ризики після зараження вірусом “тривали набагато довше” порівняно з періодом після вакцинації.