logo_ukra

BTC/USD

86757

ETH/USD

2927.86

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.67

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Лікарі розповіли, який кашель вказує на інфікування Covid
commentss НОВИНИ Всі новини

Лікарі розповіли, який кашель вказує на інфікування Covid

За типом кашлю можна визначити хворобу: характерний кашель при Covid

16 грудня 2025, 12:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Кашель є типовим симптомом при застуді, грипі та Covid. Однак лікарі вказують на різний тип кашлю.

Лікарі розповіли, який кашель вказує на інфікування Covid

Кашель. Ілюстративне фото

Лікарі пояснюють, що при застуді кашель буде легким, тоді як кашель при грипі буде здаватися сухим. До того ж симптоми застуди виникають поступово протягом двох-трьох днів, а симптоми грипу проявляються дуже швидко, пише видання Mirror.

При Covid кашель також може бути сухим, але він буде постійним.

“При Covid кашель буде сухим і безперервним, і багато людей кашлятимуть понад годину або матимуть три чи більше епізодів кашлю протягом дня”, — пише видання. 

Лікарі назвали інші ключові симптоми Covid:

  • Висока температура – жар, холод або тремтіння, або гаряча на дотик шкіра на грудях чи спині,

  • Втрата або зміна нюху чи смаку

  • Задишка

  • Відчуття втоми або виснаження

  • Біль у тілі

  • Головний біль

  • Біль у горлі

  • Заблокований ніс або нежить

  • Втрата апетиту

  • Діарея

  • Відчуття нездужання або хвороба.

Лікарі попереджають, що симптоми Covid дуже схожі на симптоми інших захворювань, таких як застуда та грип. Більшість людей почуваються краще протягом кількох тижнів, але повне одужання може зайняти більше часу. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Covid не відступає — ефективним засобом проти хвороби лікарі називають вакцинацію. Однак дослідники з'ясували, що щеплення впливає на стан серця — призводить до серйозних захворювань. Небезпечний для серця і сам вірус. 

Дослідники, за результатами великого дослідження, заявили, що ризики після зараження вірусом “тривали набагато довше” порівняно з періодом після вакцинації.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/warning-gp-says-cough-means-36385111
Теги:

Новини

Всі новини