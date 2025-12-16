logo

Врачи рассказали, какой кашель указывает на инфицирование Covid

По типу кашля можно определить болезнь: характерный кашель при Covid

16 декабря 2025, 12:36
Кречмаровская Наталия

Кашель является типичным симптомом при простуде, гриппе и Covid. Однако врачи указывают на разный тип кашля.

Врачи объясняют, что при простуде кашель будет лёгким, тогда как кашель при гриппе будет казаться сухим. К тому же, симптомы простуды возникают постепенно в течение двух-трех дней, а симптомы гриппа проявляются очень быстро, пишет издание Mirror.

При Covid кашель тоже может быть сухим, но он будет постоянным.

"При Covid кашель будет сухим и непрерывным, и многие будут кашлять свыше часа или будут иметь три или более эпизодов кашля в течение дня", — пишет издание.

Врачи назвали другие ключевые симптомы Covid:

  • Высокая температура – жар, холод или дрожь, или горячая на ощупь кожа на груди или спине,

  • Утрата или изменение обоняния или вкуса

  • Одышка

  • Ощущение усталости или истощение

  • Боль в теле

  • Головная боль

  • Боль в горле

  • Заблокированный нос или насморк

  • Потеря аппетита

  • Диарея

  • Чувство недомогания или болезнь.

Врачи предупреждают, что симптомы Covid очень похожи на симптомы других заболеваний, таких как простуда и грипп. Большинство людей чувствуют себя лучше в течение нескольких недель, но полное излечение может занять больше времени.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Covid не отступает — эффективным средством против болезни врачи называют вакцинацию. Однако исследователи выяснили, что прививка влияет на состояние сердца — приводит к серьезным заболеваниям. Опасен для сердца и сам вирус.

Исследователи, по результатам обширного исследования, заявили, что риски после заражения вирусом "длились гораздо дольше" по сравнению с периодом после вакцинации.



Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/warning-gp-says-cough-means-36385111
