Врачи рассказали, какой кашель указывает на инфицирование Covid

Кашель является типичным симптомом при простуде, гриппе и Covid. Однако врачи указывают на разный тип кашля.

Кашель. Иллюстративное фото

Врачи объясняют, что при простуде кашель будет лёгким, тогда как кашель при гриппе будет казаться сухим. К тому же, симптомы простуды возникают постепенно в течение двух-трех дней, а симптомы гриппа проявляются очень быстро, пишет издание Mirror.

При Covid кашель тоже может быть сухим, но он будет постоянным.

"При Covid кашель будет сухим и непрерывным, и многие будут кашлять свыше часа или будут иметь три или более эпизодов кашля в течение дня", — пишет издание.

Врачи назвали другие ключевые симптомы Covid:

Высокая температура – жар, холод или дрожь, или горячая на ощупь кожа на груди или спине,

Утрата или изменение обоняния или вкуса

Одышка

Ощущение усталости или истощение

Боль в теле

Головная боль

Боль в горле

Заблокированный нос или насморк

Потеря аппетита

Диарея

Чувство недомогания или болезнь.

Врачи предупреждают, что симптомы Covid очень похожи на симптомы других заболеваний, таких как простуда и грипп. Большинство людей чувствуют себя лучше в течение нескольких недель, но полное излечение может занять больше времени.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Covid не отступает — эффективным средством против болезни врачи называют вакцинацию. Однако исследователи выяснили, что прививка влияет на состояние сердца — приводит к серьезным заболеваниям. Опасен для сердца и сам вирус.

Исследователи, по результатам обширного исследования, заявили, что риски после заражения вирусом "длились гораздо дольше" по сравнению с периодом после вакцинации.