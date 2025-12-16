Врачи рассказали, какой кашель указывает на инфицирование Covid

Рубрики
Кашель является типичным симптомом при простуде, гриппе и Covid. Однако врачи указывают на разный тип кашля.
Врачи объясняют, что при простуде кашель будет лёгким, тогда как кашель при гриппе будет казаться сухим. К тому же, симптомы простуды возникают постепенно в течение двух-трех дней, а симптомы гриппа проявляются очень быстро, пишет издание Mirror.
При Covid кашель тоже может быть сухим, но он будет постоянным.
Врачи назвали другие ключевые симптомы Covid:
Высокая температура – жар, холод или дрожь, или горячая на ощупь кожа на груди или спине,
Утрата или изменение обоняния или вкуса
Одышка
Ощущение усталости или истощение
Боль в теле
Головная боль
Боль в горле
Заблокированный нос или насморк
Потеря аппетита
Диарея
Чувство недомогания или болезнь.
Врачи предупреждают, что симптомы Covid очень похожи на симптомы других заболеваний, таких как простуда и грипп. Большинство людей чувствуют себя лучше в течение нескольких недель, но полное излечение может занять больше времени.
Исследователи выяснили, что прививка влияет на состояние сердца — приводит к серьезным заболеваниям. Опасен для сердца и сам вирус.
Исследователи, по результатам обширного исследования, заявили, что риски после заражения вирусом "длились гораздо дольше" по сравнению с периодом после вакцинации.