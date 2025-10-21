Лікарі назвали симптоми, які сигналізують про розвиток пневмонії

Восени традиційно починається сезон застуди та грипу, які нерідко супроводжуються кашлем. Однак кашель може сигналізувати про серйозніші проблеми, приміром, пневмонію. Вчасне виявлення хвороби — життєво важливе для людини.

Доктор Клер Агату назвала симптоми, які вказують на розвиток пневмонії, пише видання Mirror.

Пневмонія, як пояснюють лікарі, — це інфекція легень. Вона викликає запалення крихітних повітряних мішечків у легенях, які потім заповнюються рідиною або гноєм. Це значно ускладнює надходження кисню в кров, що призводить до кашлю, задишки та лихоманки. Інфекція може вражати лише одну легеню або іноді обидві, і коливається від легкої до небезпечної для життя.

Пневмонія може розвинутися після вірусного захворювання, такого як грип, коли імунна система дійсно ослаблена або коли бактерії потрапляють у легені. Лікарка, як пише видання, пояснила, що зазвичай “більш вірусний або алергічний кашель, як правило, сухіший. Іноді, якщо це вірусний кашель, він також пов’язаний з болем у горлі або відчуттям невеликої закладеності носа і зазвичай покращується через тиждень-два”.

За словами лікарки, кашель при пневмонії зазвичай “продуктивний”, тобто він виділяє слиз або мокротиння.

“Якщо у вас виділяється зелене, жовте або іржаве мокротиння, і ви починаєте відчувати сильну лихоманку, задишку, це саме те, що може навести вас на думку про пневмонію. Зазвичай при пневмонії самопочуття гірше та відчувається більша слабкість, ніж при звичайній застуді”, — цитує слова лікарки видання.

Головним фактором, який вказує на пневмонію, називають біль у грудях або біль під час вдиху. Також можлива сплутана свідомість — цей симптом часто спостерігається у людей похилого віку.

Звернутися до лікаря потрібно, якщо кашель не проходить протягом п’яти-семи днів.

