Врачи назвали симптомы, которые сигнализируют о развитии пневмонии

Осенью традиционно начинается сезон простуды и гриппа, которые нередко сопровождаются кашлем. Однако кашель может сигнализировать о более серьезных проблемах, например, пневмонии. Своевременное выявление болезни – жизненно важно для человека.

Кашель. Иллюстративное фото

Доктор Клэр Агату назвала симптомы, указывающие на развитие пневмонии, пишет издание Mirror.

Пневмония, как объясняют врачи, – это инфекция легких. Она вызывает воспаление крошечных воздушных мешочков в легких, которые затем заполняются жидкостью или навозом. Это значительно усложняет поступление кислорода в кровь, что приводит к кашлю, одышке и лихорадке. Инфекция может поражать только одно легкое или иногда обе, и колеблется от легкой до опасной для жизни.

Пневмония может развиться после вирусного заболевания, такого как грипп, когда иммунная система действительно ослаблена или когда бактерии попадают в легкие. Врач, как пишет издание, пояснила, что обычно "более вирусный или аллергический кашель, как правило, более сухой. Иногда, если это вирусный кашель, он также связан с болью в горле или ощущением небольшой заложенности носа и обычно улучшается через неделю-две".

По словам врача, кашель при пневмонии обычно "продуктивный", то есть он выделяет слизь или мокроту.

"Если у вас выделяется зеленая, желтая или ржавая мокрота, и вы начинаете испытывать сильную лихорадку, одышку, это именно то, что может привести вас в голову о пневмонии. Обычно при пневмонии самочувствие хуже и чувствуется большая слабость, чем при обычной простуде", — цитирует слова врача.

Главным фактором, указывающим на пневмонию, называют боль в груди или боль во время вдоха. Также возможно спутанное сознание — этот симптом часто наблюдается у пожилых людей.

Обратиться к врачу следует, если кашель не проходит в течение пяти-семи дней.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что врачи назвали действенный препарат от кашля и симптомов простуды.



