Лікарі назвали особливі симптоми нового штаму Covid: вірус дуже заразний

У світі швидко поширюється новий штам Covid “Цикада” — цей вірус відрізняється здатністю тривалий час перебувати у “сплячому режимі”. До того ж штам має мутації, які можуть обходити імунітет.

Фармацевт Пол Баррі пояснив, що варіант може мати понад 70 генетичних модифікацій, що може обійти імунну систему, змусивши її не розпізнати, що це Covid, і дозволити варіанту “Цикада” швидко поширюватися, пише видання Express.

Спеціаліст назвав класичні симптоми Covid:

висока температура або тремтіння тіла,

безперервний кашель,

втрата або зміна нюху чи смаку,

задишка,

відчуття втоми або виснаження,

біль в тілі,

головний біль,

біль у горлі,

закладений ніс або нежить,

втрата апетиту,

діарея,

відчуття нездужання чи хвороби.

Раніше в американських Центрах контролю та профілактики захворювань (CDC), називали проблеми травної системи, такі як нудота або діарея, симптомами при захворюванні штамом “Цикада”.

Спеціалісти зазначають, що для вірусів нормально мутувати та змінюватися. Однак наразі немає доказів того, що “Цикада” викликає важчі захворювання, ніж попередні штами. Захистити себе від Covid, радять спеціалісти, можна за допомогою вакцинації. Зазначають, що хоча вакцина не була спеціально модифікована для впливу на новий варіант, вона все ж пропонує найкращий захист від вірусу.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що люди, які перехворіли на Covid, можуть мати більший ризик розвитку однієї з форм раку. Дослідники зазначають, що ті, хто переніс важку форму Covid-19, мали на 24% вищий ризик розвитку захворювання.




