Здоровье Болезни и лечение Врачи назвали особые симптомы нового штамма Covid: вирус очень заразен
Врачи назвали особые симптомы нового штамма Covid: вирус очень заразен

Полный список симптомов, указывающих на развитие нового штамма Covid "Цикада"

6 апреля 2026, 16:43
Кречмаровская Наталия

В мире быстро распространяется новый штамм Covid "Цикада" — этот вирус отличается способностью длительное время находиться в "спящем режиме". К тому же штамм имеет мутации, которые могут обходить иммунитет.

COVID-19. Иллюстративное фото

Фармацевт Пол Барри пояснил, что вариант может иметь более 70 генетических модификаций, что может обойти иммунную систему, заставив ее не распознать, что это Covid, и позволить варианту Цикада быстро распространяться, пишет издание Express.

Специалист назвал классические симптомы Covid:

  • высокая температура или дрожь тела,

  • непрерывный кашель,

  • потеря или изменение обоняния или вкуса,

  • одышка,

  • ощущение усталости или истощение,

  • боль в теле,

  • головная боль,

  • боль в горле,

  • заложен нос или насморк,

  • потеря аппетита,

  • диарея,

  • ощущение недомогания или болезни.

Ранее в американских Центрах контроля и профилактики заболеваний (CDC), называли проблемы пищеварительной системы, такие как тошнота или диарея, симптомами при заболевании штаммом "Цикада".

Специалисты отмечают, что для вирусов нормально мутировать и изменяться. Однако пока нет доказательств того, что "Цикада" вызывает более тяжелые заболевания, чем предыдущие штаммы. Защитить себя от Covid, советуют специалисты, можно с помощью вакцинации. Отмечают, что, хотя вакцина не была специально модифицирована для воздействия на новый вариант, она все же предлагает лучшую защиту от вируса.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что люди, переболевшие Covid, могут иметь больший риск развития одной из форм рака. Исследователи отмечают, что перенесшие тяжелую форму Covid-19 имели на 24% более высокий риск развития заболевания.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2190090/covid-cicada-variant-mutation-vaccine
