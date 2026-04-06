Врачи назвали особые симптомы нового штамма Covid: вирус очень заразен

В мире быстро распространяется новый штамм Covid "Цикада" — этот вирус отличается способностью длительное время находиться в "спящем режиме". К тому же штамм имеет мутации, которые могут обходить иммунитет.

COVID-19. Иллюстративное фото

Фармацевт Пол Барри пояснил, что вариант может иметь более 70 генетических модификаций, что может обойти иммунную систему, заставив ее не распознать, что это Covid, и позволить варианту Цикада быстро распространяться, пишет издание Express.

Специалист назвал классические симптомы Covid:

высокая температура или дрожь тела,

непрерывный кашель,

потеря или изменение обоняния или вкуса,

одышка,

ощущение усталости или истощение,

боль в теле,

головная боль,

боль в горле,

заложен нос или насморк,

потеря аппетита,

диарея,

ощущение недомогания или болезни.

Ранее в американских Центрах контроля и профилактики заболеваний (CDC), называли проблемы пищеварительной системы, такие как тошнота или диарея, симптомами при заболевании штаммом "Цикада".

Специалисты отмечают, что для вирусов нормально мутировать и изменяться. Однако пока нет доказательств того, что "Цикада" вызывает более тяжелые заболевания, чем предыдущие штаммы. Защитить себя от Covid, советуют специалисты, можно с помощью вакцинации. Отмечают, что, хотя вакцина не была специально модифицирована для воздействия на новый вариант, она все же предлагает лучшую защиту от вируса.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что люди, переболевшие Covid, могут иметь больший риск развития одной из форм рака. Исследователи отмечают, что перенесшие тяжелую форму Covid-19 имели на 24% более высокий риск развития заболевания.



