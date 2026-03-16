Лікарі б’ють на сполох: озвучено жахливий прогноз для тих, хто хворів на Covid

Люди, які перехворіли на Covid, можуть мати більший ризик розвитку однієї з форм раку.

COVID-19. Ілюстративне фото

Це довели нові дослідження, пише видання Мirror. Дослідники зазначають, що ті, хто переніс важку форму Covid-19, мали на 24% вищий ризик розвитку захворювання. Вчені також виявили, що вакцинація проти Covid та грипу може допомогти знизити ризик захворювання у мишей.

“В рамках дослідження дослідники проаналізували медичні записи майже 76 мільйонів дорослих американців. Завдяки цьому вони виявили, що люди, госпіталізовані з тяжкою формою COVID-19, мали приблизно на 24% вищий ризик розвитку раку легенів у майбутньому порівняно з людьми, які ніколи не були інфіковані”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, щоб детальніше дослідити потенційний зв'язок між Covid та раком легенів, дослідники заразили мишей або SARS-CoV-2, або грипом А. Вони дали їм повністю одужати, а потім ввели клітини пухлини легенів.

“У раніше інфікованих тварин послідовно розвивалися більші, швидше зростаючі пухлини. Пропухлинний ефект грипу все ще спостерігався через чотири місяці після первинного зараження”, — дійшли висновку дослідники.

Вчені пояснили, що важкі респіраторні інфекції викликають тривалі зміни в різних типах клітин легень, включаючи імунні клітини, структурні клітини та клітини, що вистилають дихальні шляхи. Ці зміни призвели до того, що легені продовжували надмірно виробляти білок, відомий як G-CSF, ще довго після одужання.

Вчені дійшли висновку, що пандемія Covid-19 висвітлила довгострокові наслідки вірусної пневмонії. Проте, зауважили, що її вплив на розвиток раку залишається незрозумілим.

“Тут ми показуємо, що пацієнти, які раніше були госпіталізовані з тяжким перебігом Covid-19, мають підвищений ризик подальшого раку легенів. У кількох мишачих моделях важкі респіраторні вірусні інфекції прискорювали ріст раку легенів, тоді як вакцинація пом’якшувала прогресування пухлини, посилене інфекцією”, — підсумували дослідники.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які фактори призводять до раку.



