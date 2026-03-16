Лікарі б’ють на сполох: озвучено жахливий прогноз для тих, хто хворів на Covid

Кречмаровская Наталия
Люди, які перехворіли на Covid, можуть мати більший ризик розвитку однієї з форм раку.
Це довели нові дослідження, пише видання Мirror. Дослідники зазначають, що ті, хто переніс важку форму Covid-19, мали на 24% вищий ризик розвитку захворювання. Вчені також виявили, що вакцинація проти Covid та грипу може допомогти знизити ризик захворювання у мишей.
Зазначається, щоб детальніше дослідити потенційний зв'язок між Covid та раком легенів, дослідники заразили мишей або SARS-CoV-2, або грипом А. Вони дали їм повністю одужати, а потім ввели клітини пухлини легенів.
Вчені пояснили, що важкі респіраторні інфекції викликають тривалі зміни в різних типах клітин легень, включаючи імунні клітини, структурні клітини та клітини, що вистилають дихальні шляхи. Ці зміни призвели до того, що легені продовжували надмірно виробляти білок, відомий як G-CSF, ще довго після одужання.
Вчені дійшли висновку, що пандемія Covid-19 висвітлила довгострокові наслідки вірусної пневмонії. Проте, зауважили, що її вплив на розвиток раку залишається незрозумілим.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які фактори призводять до раку.