Врачи бьют тревогу: озвучен ужасный прогноз для тех, кто болел Covid

Кречмаровская Наталия
Люди, переболевшие Covid, могут иметь больший риск развития одной из форм рака.
Это доказали новые исследования, пишет издание Мirror. Исследователи отмечают, что те, кто перенес тяжелую форму Covid-19 имели на 24% более высокий риск развития заболевания. Ученые также обнаружили, что вакцинация против Covid и гриппа может помочь снизить риск заболевания мышей.
Отмечается, чтобы более подробно исследовать потенциальную связь между Covid и раком легких, исследователи заразили мышей или SARS-CoV-2, или гриппом А. Они дали им полностью выздороветь, а затем ввели клетки опухоли легких.
Ученые объяснили, что тяжелые респираторные инфекции вызывают длительные изменения в различных типах клеток легких, включая иммунные клетки, структурные клетки и клетки, выстилающие дыхательные пути. Эти изменения привели к тому, что легкие продолжали чрезмерно производить белок, известный как G-CSF, еще долго после выздоровления.
Ученые пришли к выводу, что пандемия Covid-19 осветила долгосрочные последствия вирусной пневмонии. Однако заметили, что ее влияние на развитие рака остается непонятным.
