Врачи бьют тревогу: озвучен ужасный прогноз для тех, кто болел Covid

Люди, переболевшие Covid, могут иметь больший риск развития одной из форм рака.

COVID-19. Иллюстративное фото

Это доказали новые исследования, пишет издание Мirror. Исследователи отмечают, что те, кто перенес тяжелую форму Covid-19 имели на 24% более высокий риск развития заболевания. Ученые также обнаружили, что вакцинация против Covid и гриппа может помочь снизить риск заболевания мышей.

"В рамках исследования исследователи проанализировали медицинские записи почти 76 миллионов взрослых американцев. Благодаря этому они обнаружили, что люди, госпитализированные с тяжелой формой COVID-19, имели примерно на 24% более высокий риск развития рака легких в будущем по сравнению с людьми, которые никогда не были инфицированы", — говорится в сообщении.

Отмечается, чтобы более подробно исследовать потенциальную связь между Covid и раком легких, исследователи заразили мышей или SARS-CoV-2, или гриппом А. Они дали им полностью выздороветь, а затем ввели клетки опухоли легких.

"У ранее инфицированных животных последовательно развивались большие, быстрее растущие опухоли. Опухолевый эффект гриппа все еще наблюдался четыре месяца спустя после первичного заражения", — пришли к выводу исследователи.

Ученые объяснили, что тяжелые респираторные инфекции вызывают длительные изменения в различных типах клеток легких, включая иммунные клетки, структурные клетки и клетки, выстилающие дыхательные пути. Эти изменения привели к тому, что легкие продолжали чрезмерно производить белок, известный как G-CSF, еще долго после выздоровления.

Ученые пришли к выводу, что пандемия Covid-19 осветила долгосрочные последствия вирусной пневмонии. Однако заметили, что ее влияние на развитие рака остается непонятным.

"Здесь мы показываем, что пациенты, ранее госпитализированные с тяжелым течением Covid-19, имеют повышенный риск дальнейшего рака легких. В нескольких мышиных моделях тяжелые респираторные вирусные инфекции ускоряли рост рака легких, в то время как вакцинация смягчала прогрессирование опухоли, усиленное инфекцией”, — подытожили исследователи.

