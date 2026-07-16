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Лікарі назвали небезпечне взуття для людей з діабетом: це вразить багатьох

Шльопанці називають небезпечними для людей з діабетом

16 липня 2026, 23:47
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Кречмаровская Наталия

Лікарі попереджають, що людям із діабетом варто обачливо обирати взуття та уникати шльопанців. Вони можуть спричинити серйозні проблеми зі стопами, включно з ризиком виразок та ампутацій. 

Лікарі назвали небезпечне взуття для людей з діабетом: це вразить багатьох

Взуття. Ілюстративне фото

Особливо небезпечні будь-які пошкодження, які залишаються непоміченими через втрату чутливості, пише видання Mirror. 

Чому важливо перевіряти взуття

Діабет часто призводить до периферичної нейропатії — пошкодження нервів у стопах. Людина може не відчувати болю, навіть якщо взуття натирає чи всередині є сторонній предмет.

Погане загоєння ран через порушення кровообігу створює ризик інфекцій.

Чому шльопанці небезпечні

Шльопанці змушують пальці постійно утримувати взуття, що може спричинити "claw toe" — деформацію пальців.

Вони не підтримують стопу, збільшують ризик падінь та травм.

Відсутність захисту робить стопи вразливими до порізів, подряпин та інфекцій.

Симптоми, які слід контролювати:

  • Оніміння або поколювання.

  • Біль чи печіння.

  • Рани, що довго не загоюються.

  • Набряки та зміни шкіри (гладка, блискуча поверхня).

  • Втрата волосся на ногах і стопах.

Рекомендації лікарів

Щодня оглядайте взуття перед тим, як його взути.

Вибирайте закрите взуття з м’якою устілкою та хорошою підтримкою.

Регулярно перевіряйте стопи на наявність порізів, мозолів чи виразок.

Звертайтеся до лікаря при будь-яких змінах у стопах.

Уникайте шльопанців та вузьких підборів, які збільшують ризик травм.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що діабет — поширене захворювання, яке може призвести до серйозних ускладнень зі здоров’ям, якщо його не діагностувати. Однак є специфічні ознаки, які вказують на розвиток хвороби.




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Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/check-your-shoes-warning-issued-37424879
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