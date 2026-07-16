Лікарі назвали небезпечне взуття для людей з діабетом: це вразить багатьох

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Лікарі попереджають, що людям із діабетом варто обачливо обирати взуття та уникати шльопанців. Вони можуть спричинити серйозні проблеми зі стопами, включно з ризиком виразок та ампутацій.
Взуття. Ілюстративне фото
Особливо небезпечні будь-які пошкодження, які залишаються непоміченими через втрату чутливості, пише видання Mirror.
Діабет часто призводить до периферичної нейропатії — пошкодження нервів у стопах. Людина може не відчувати болю, навіть якщо взуття натирає чи всередині є сторонній предмет.
Погане загоєння ран через порушення кровообігу створює ризик інфекцій.
Шльопанці змушують пальці постійно утримувати взуття, що може спричинити "claw toe" — деформацію пальців.
Вони не підтримують стопу, збільшують ризик падінь та травм.
Відсутність захисту робить стопи вразливими до порізів, подряпин та інфекцій.
Симптоми, які слід контролювати:
Оніміння або поколювання.
Біль чи печіння.
Рани, що довго не загоюються.
Набряки та зміни шкіри (гладка, блискуча поверхня).
Втрата волосся на ногах і стопах.
Щодня оглядайте взуття перед тим, як його взути.
Вибирайте закрите взуття з м’якою устілкою та хорошою підтримкою.
Регулярно перевіряйте стопи на наявність порізів, мозолів чи виразок.
Звертайтеся до лікаря при будь-яких змінах у стопах.
Уникайте шльопанців та вузьких підборів, які збільшують ризик травм.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що діабет — поширене захворювання, яке може призвести до серйозних ускладнень зі здоров’ям, якщо його не діагностувати. Однак є специфічні ознаки, які вказують на розвиток хвороби.