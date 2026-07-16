Врачи назвали опасную обувь для людей с диабетом: это поразит многих

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Кречмаровская Наталия
Врачи предупреждают, что людям с диабетом следует осмотрительно выбирать обувь и избегать шлепанцев. Они могут вызвать серьезные проблемы со стопами, включая риск язв и ампутаций.
Обувь. Иллюстративное фото
Особенно опасны любые повреждения, которые остаются незамеченными из-за потери чувствительности, пишет издание Mirror.
Диабет часто приводит к периферической нейропатии – повреждению нервов в стопах. Человек может не чувствовать боли, даже если обувь натирает или есть посторонний предмет.
Плохое заживление ран из-за нарушения кровообращения создает риск инфекций.
Шлепанцы заставляют пальцы постоянно удерживать обувь, что может вызвать "claw toe" — деформацию пальцев.
Они не поддерживают стопу, увеличивают риск падений и травм.
Отсутствие защиты делает стопы уязвимыми к порезам, царапинам и инфекциям.
Симптомы, которые следует контролировать:
Онемение или покалывание.
Боль или жжение.
Долго не заживающие раны.
Отеки и изменения кожи (гладкая, блестящая поверхность).
Потеря волос на ногах и стопах.
Каждый день осматривайте обувь перед тем, как ее обуть.
Выбирайте закрытую обувь с мягкой стелькой и хорошей поддержкой.
Регулярно проверяйте стопы на наличие порезов, мозолей или язв.
Обращайтесь к врачу при любых изменениях в стопах.
Избегайте шлепанцев и узких каблуков, которые увеличивают риск травм.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что диабет — распространенное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, если его не диагностировать. Однако есть специфические признаки, указывающие на развитие болезни.