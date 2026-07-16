logo

BTC/USD

64087

ETH/USD

1871.22

USD/UAH

44.62

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Врачи назвали опасную обувь для людей с диабетом: это поразит многих
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи назвали опасную обувь для людей с диабетом: это поразит многих

Шлепанцы называют опасными для людей с диабетом

16 июля 2026, 23:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Врачи предупреждают, что людям с диабетом следует осмотрительно выбирать обувь и избегать шлепанцев. Они могут вызвать серьезные проблемы со стопами, включая риск язв и ампутаций.

Врачи назвали опасную обувь для людей с диабетом: это поразит многих

Обувь. Иллюстративное фото

Особенно опасны любые повреждения, которые остаются незамеченными из-за потери чувствительности, пишет издание Mirror.

Почему важно проверять обувь

Диабет часто приводит к периферической нейропатии – повреждению нервов в стопах. Человек может не чувствовать боли, даже если обувь натирает или есть посторонний предмет.

Плохое заживление ран из-за нарушения кровообращения создает риск инфекций.

Почему шлепанцы опасны

Шлепанцы заставляют пальцы постоянно удерживать обувь, что может вызвать "claw toe" — деформацию пальцев.

Они не поддерживают стопу, увеличивают риск падений и травм.

Отсутствие защиты делает стопы уязвимыми к порезам, царапинам и инфекциям.

Симптомы, которые следует контролировать:

  • Онемение или покалывание.

  • Боль или жжение.

  • Долго не заживающие раны.

  • Отеки и изменения кожи (гладкая, блестящая поверхность).

  • Потеря волос на ногах и стопах.

Рекомендации врачей

Каждый день осматривайте обувь перед тем, как ее обуть.

Выбирайте закрытую обувь с мягкой стелькой и хорошей поддержкой.

Регулярно проверяйте стопы на наличие порезов, мозолей или язв.

Обращайтесь к врачу при любых изменениях в стопах.

Избегайте шлепанцев и узких каблуков, которые увеличивают риск травм.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что диабет — распространенное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, если его не диагностировать. Однако есть специфические признаки, указывающие на развитие болезни.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/check-your-shoes-warning-issued-37424879
Теги:

Новости

Все новости