Врачи назвали опасную обувь для людей с диабетом: это поразит многих

Врачи предупреждают, что людям с диабетом следует осмотрительно выбирать обувь и избегать шлепанцев. Они могут вызвать серьезные проблемы со стопами, включая риск язв и ампутаций.

Обувь. Иллюстративное фото

Особенно опасны любые повреждения, которые остаются незамеченными из-за потери чувствительности, пишет издание Mirror.

Почему важно проверять обувь

Диабет часто приводит к периферической нейропатии – повреждению нервов в стопах. Человек может не чувствовать боли, даже если обувь натирает или есть посторонний предмет.

Плохое заживление ран из-за нарушения кровообращения создает риск инфекций.

Почему шлепанцы опасны

Шлепанцы заставляют пальцы постоянно удерживать обувь, что может вызвать "claw toe" — деформацию пальцев.

Они не поддерживают стопу, увеличивают риск падений и травм.

Отсутствие защиты делает стопы уязвимыми к порезам, царапинам и инфекциям.

Симптомы, которые следует контролировать:

Онемение или покалывание.

Боль или жжение.

Долго не заживающие раны.

Отеки и изменения кожи (гладкая, блестящая поверхность).

Потеря волос на ногах и стопах.

Рекомендации врачей

Каждый день осматривайте обувь перед тем, как ее обуть.

Выбирайте закрытую обувь с мягкой стелькой и хорошей поддержкой.

Регулярно проверяйте стопы на наличие порезов, мозолей или язв.

Обращайтесь к врачу при любых изменениях в стопах.

Избегайте шлепанцев и узких каблуков, которые увеличивают риск травм.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что диабет — распространенное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям со здоровьем, если его не диагностировать. Однако есть специфические признаки, указывающие на развитие болезни.



