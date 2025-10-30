logo_ukra

BTC/USD

106921

ETH/USD

3722.98

USD/UAH

41.97

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Лікарі назвали інфекції, які у 5 разів підвищують ризик інфаркту та інсульту
commentss НОВИНИ Всі новини

Лікарі назвали інфекції, які у 5 разів підвищують ризик інфаркту та інсульту

Звичайні інфекції значно підвищують ризик розвитку інфаркту та інсульту

30 жовтня 2025, 21:07
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Нове дослідження виявило зв'язок між Covid, грипом та тривалою вірусною інфекцією та підвищеним ризиком інфаркту та інсульту.

Лікарі назвали інфекції, які у 5 разів підвищують ризик інфаркту та інсульту

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі проаналізували результати 155 досліджень та виявили, що люди, які перенесли Covid-19 або грип, мали в п'ять разів вищий ризик серцево-судинних захворювань протягом тижнів після зараження, пише видання Daily mail.

“Люди, які захворіли на грип, мали в чотири рази вищий ризик серцевого нападу та в п'ять разів вищий ризик інсульту. Така загроза зберігалася протягом місяця після зараження порівняно з людьми, у яких не було підтвердженого грипу”, — пише видання. 

У тих, хто хворів на Covid, виявили втричі більший ризик серцевого нападу або інсульту протягом 14 тижнів після інфікування. Така загроза зберігалася протягом року після хвороби. У пацієнтів з ВІЛ та гепатитом С виявили на 60% вищий ризик інфаркту та на 45% — інсульту.

За словами епідеміолога, доктора Косуке Кавай, дослідження показало, що гострі та хронічні вірусні інфекції пов’язані як з короткостроковими, так і з довгостроковими ризиками серцево-судинних захворювань, включаючи інсульти та інфаркти.

“Незрозуміло, чому інфекції підвищують ризик, але експерти вважають, що активація імунної системи викликає поширене запалення, яке, своєю чергою, підвищує ймовірність згортання крові, що підвищує ризик ускладнень, пов'язаних із серцем”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про чотири головні сигнали майбутнього інфаркту, один з яких зустрічався у кожного, хто переніс хворобу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15238333/cold-flu-covid-infections-heart-attack-stroke-link.html
Теги:

Новини

Всі новини