Лікарі назвали інфекції, які у 5 разів підвищують ризик інфаркту та інсульту

Нове дослідження виявило зв'язок між Covid, грипом та тривалою вірусною інфекцією та підвищеним ризиком інфаркту та інсульту.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі проаналізували результати 155 досліджень та виявили, що люди, які перенесли Covid-19 або грип, мали в п'ять разів вищий ризик серцево-судинних захворювань протягом тижнів після зараження, пише видання Daily mail.

“Люди, які захворіли на грип, мали в чотири рази вищий ризик серцевого нападу та в п'ять разів вищий ризик інсульту. Така загроза зберігалася протягом місяця після зараження порівняно з людьми, у яких не було підтвердженого грипу”, — пише видання.

У тих, хто хворів на Covid, виявили втричі більший ризик серцевого нападу або інсульту протягом 14 тижнів після інфікування. Така загроза зберігалася протягом року після хвороби. У пацієнтів з ВІЛ та гепатитом С виявили на 60% вищий ризик інфаркту та на 45% — інсульту.

За словами епідеміолога, доктора Косуке Кавай, дослідження показало, що гострі та хронічні вірусні інфекції пов’язані як з короткостроковими, так і з довгостроковими ризиками серцево-судинних захворювань, включаючи інсульти та інфаркти.

“Незрозуміло, чому інфекції підвищують ризик, але експерти вважають, що активація імунної системи викликає поширене запалення, яке, своєю чергою, підвищує ймовірність згортання крові, що підвищує ризик ускладнень, пов'язаних із серцем”, — пише видання.

