Лікарі назвали інфекції, які у 5 разів підвищують ризик інфаркту та інсульту

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Нове дослідження виявило зв'язок між Covid, грипом та тривалою вірусною інфекцією та підвищеним ризиком інфаркту та інсульту.
Проблеми із серцем. Ілюстративне фото
Вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі проаналізували результати 155 досліджень та виявили, що люди, які перенесли Covid-19 або грип, мали в п'ять разів вищий ризик серцево-судинних захворювань протягом тижнів після зараження, пише видання Daily mail.
У тих, хто хворів на Covid, виявили втричі більший ризик серцевого нападу або інсульту протягом 14 тижнів після інфікування. Така загроза зберігалася протягом року після хвороби. У пацієнтів з ВІЛ та гепатитом С виявили на 60% вищий ризик інфаркту та на 45% — інсульту.
За словами епідеміолога, доктора Косуке Кавай, дослідження показало, що гострі та хронічні вірусні інфекції пов’язані як з короткостроковими, так і з довгостроковими ризиками серцево-судинних захворювань, включаючи інсульти та інфаркти.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про чотири головні сигнали майбутнього інфаркту, один з яких зустрічався у кожного, хто переніс хворобу.