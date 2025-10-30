Врачи назвали инфекции, которые в 5 раз повышают риск инфаркта и инсульта

Новое исследование выявило связь между Covid, гриппом и продолжительной вирусной инфекцией и повышенным риском инфаркта и инсульта.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе проанализировали результаты 155 исследований и обнаружили, что люди, перенесшие Covid-19 или грипп, имели в пять раз более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение недель после заражения, пишет издание Daily mail.

"Люди, заболевшие гриппом, имели в четыре раза выше риск сердечного приступа и в пять раз выше риск инсульта. Такая угроза сохранялась в течение месяца после заражения по сравнению с людьми, у которых не было подтвержденного гриппа", — пишет издание.

У больных Covid выявили втрое больший риск сердечного приступа или инсульта в течение 14 недель после инфицирования. Такая угроза сохранялась в течение года после болезни. У пациентов с ВИЧ и гепатитом С обнаружили на 60% более высокий риск инфаркта и на 45% — инсульта.

По словам эпидемиолога, доктора Косуке Кавай, исследование показало, что острые и хронические вирусные инфекции связаны как с краткосрочными, так и долгосрочными рисками сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульты и инфаркты.

"Непонятно, почему инфекции повышают риск, но эксперты считают, что активация иммунной системы вызывает распространенное воспаление, которое в свою очередь повышает вероятность свертывания крови, что повышает риск осложнений, связанных с сердцем", — пишет издание.

