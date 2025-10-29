Лікарі назвали 6 несподіваних ознак проблем із серцем: і це не біль у грудях

Характерним симптомом захворювань серця лікарі називають біль у грудях. Однак є й інші ознаки проблем із серцем.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Експерти з медичного страхування назвали шість “несподіваних” ознак потенційних проблем із серцем, на які людям слід звертати увагу, пише видання Mirror.

1. Задишка — загрозливий симптом особливо, якщо він з'являється під час повсякденних справ, як то ходьба або підйом сходами. Це може сигналізувати про серцеву недостатність – стан, при якому серце не може ефективно перекачувати кров, що призводить до накопичення рідини в легенях.

2. Втома — особливо варто звернути увагу, коли відчуття втоми заважає повсякденній діяльності або триває, попри достатній відпочинок. Це теж може бути сигналом розвитку серцевої недостатності. Також втома може виникати при таких хворобах, аритмія або ішемічна хвороба серця.

3. Набряк — особливо, якщо він з’являється раптово або не проходить. Може виникати набряк ніг, щиколоток або живота, що сигналізує про серцеву недостатність. Причина — накопичення рідини в організмі через нездатність серця ефективно перекачувати кров.

4. Відчуття запаморочення або легкого головного болю — особливо актуально, коли це відбувається раптово або зі зміною положення тіла. Це може сигналізувати про порушення серцевого ритму. Відчуття запаморочення та непритомності може виникати через нерегулярне серцебиття, що, своєю чергою, є наслідком таких станів, як фібриляція передсердь (ФП) або шлуночкова тахікардія. Желудочковая тахикардия

5. Нудота, розлад шлунку або раптова втрата апетиту — менш відомий симптом, характерний здебільшого для жінок. Ці симптоми можуть виникати під час серцевого нападу або стенокардії, коли знижений кровотік до серця впливає на функцію травлення.

6. Нерегулярне серцебиття — аритмія може проявлятися у вигляді серцебиття, відчуття тремтіння або прискореного серцебиття. Такі стани, як фібриляція передсердь, тріпотіння передсердь або шлуночкові аритмії, вимагають медичного обстеження та можуть підвищити ризик інсульту або інших ускладнень.

