Врачи назвали 6 неожиданных признаков проблем с сердцем: и это не боль в груди

Характерным симптомом заболеваний сердца врачи называют боль в груди. Однако есть и другие признаки проблем с сердцем.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Эксперты медицинского страхования назвали шесть "неожиданных" признаков потенциальных проблем с сердцем, на которые людям следует обращать внимание, пишет издание Mirror.

1. Одышка – угрожающий симптом особенно, если он появляется во время повседневных дел, как то ходьба или подъем по лестнице. Это может сигнализировать о сердечной недостаточности – состоянии, при котором сердце не может эффективно перекачивать кровь, что приводит к накоплению жидкости в легких.

2. Усталость – особенно стоит обратить внимание, когда ощущение усталости мешает повседневной деятельности или продолжается, несмотря на достаточный отдых. Это тоже может являться сигналом развития сердечной недостаточности. Также усталость может возникать при таких болезнях, аритмии или ишемической болезни сердца.

3. Отек – особенно, если он появляется внезапно или не проходит. Может возникать отек ног, лодыжек или живота, что сигнализирует о сердечной недостаточности. Причина – накопление жидкости в организме из-за неспособности сердца эффективно перекачивать кровь.

4. Ощущение головокружения или легкой головной боли – особенно актуально, когда это происходит внезапно или с изменением положения тела. Это может сигнализировать о нарушении сердечного ритма. Ощущение головокружения и обморока может возникать из-за нерегулярного сердцебиения, что в свою очередь является следствием таких состояний, как фибрилляция предсердий (ФП) или желудочковая тахикардия.

5. Тошнота, расстройство желудка или внезапная потеря аппетита – менее известный симптом, характерный в основном для женщин. Эти симптомы могут возникать во время сердечного приступа или стенокардии, когда сниженный кровоток влияет на функцию пищеварения.

6. Нерегулярное сердцебиение – аритмия может проявляться в виде сердцебиения, ощущения дрожания или учащенного сердцебиения. Такие состояния, как фибрилляция предсердий, трепетание предсердий или желудочковые аритмии, требуют медицинского обследования и могут повысить риск инсульта или других осложнений.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скрытую правду о здоровье сердца расскажет одна часть тела.



