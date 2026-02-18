Лікарі назвали 4 фактори, які підвищують ризик інсульту

Інсульт — цей критичний медичний невідкладний стан. Він виникає, коли кровопостачання мозку припиняється.

Інсульт. Ілюстративне фото

Лікарі назвали чотири фактори, не пов'язані безпосередньо з мозком, які можуть збільшити ризик інсульту, пише видання Express. Спеціалісти Британського фонду серця, назвали фактори, які збільшують ризик розвитку інсульту:

гіпертонія,

високий рівень холестерину,

діабет,

миготлива аритмія.

Гіпертонія та високий рівень холестерину сприяють ішемічним інсультам. Вони виникають, коли звужені, затверділі або заблоковані артерії обмежують кровотік до мозку.

Високий артеріальний тиск також може підвищити ризик геморагічних інсультів, часто відомих як інсульти з крововиливом у мозок. Високий тиск може призвести до розриву кровоносних судин, в результаті чого менше крові надходить до навколишніх клітин мозку.

Високий рівень цукру в крові, пов'язаний з діабетом, також може призвести до затвердіння кровоносних судин та накопичення жирових відкладень, що може призвести до утворення тромбів, що потенційно може спричинити інсульт, якщо вони досягнуть мозку.

Фібриляція передсердь — це тип порушення серцевого ритму, при якому верхні камери серця не працюють належним чином, що може призвести до утворення тромбів та ризику їх потрапляння до мозку та блокування кровотоку.

Лікарі наголошують, що моніторинг цих станів може допомогти знизити ризик інсульту.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за яким принципом можна визначити інсульт. Принципом "F.A.S.T.": Face (обличчя), Arm (рука), Speech (мова), Time (час). Варто попросити людину підняти обидві руки над головою, посміхнутися та повторити просте речення. При інсульті такі дії виконати важко.