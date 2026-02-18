logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Врачи назвали 4 фактора, которые повышают риск инсульта
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи назвали 4 фактора, которые повышают риск инсульта

Четыре фактора, значительно повышающие риск развития инсульта

18 февраля 2026, 20:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Инсульт – это критическое медицинское неотложное состояние. Он возникает, когда кровоснабжение мозга прекращается.

Врачи назвали 4 фактора, которые повышают риск инсульта

Инсульт. Иллюстративное фото

Врачи назвали четыре фактора, не связанных непосредственно с мозгом, которые могут увеличить риск инсульта, пишет издание Express. Специалисты Британского фонда сердца, назвали факторы, увеличивающие риск развития инсульта:

  • гипертония,

  • высокий уровень холестерина,

  • диабет,

  • мерцательная аритмия.

Гипертония и высокий уровень холестерина способствуют ишемическим инсультам. Они возникают, когда суженные, затвердевшие или заблокированные артерии ограничивают кровоток в мозг.

Высокое артериальное давление также может повысить риск геморрагических инсультов, часто известных как инсульты с кровоизлиянием в мозг. Высокое давление может привести к разрыву кровеносных сосудов, в результате чего меньше крови поступает в окружающие клетки мозга.

Высокий уровень сахара в крови, связанный с диабетом, также может привести к отверждению кровеносных сосудов и накоплению жировых отложений, что может привести к образованию тромбов, что может вызвать инсульт, если они достигнут мозга.

Фибрилляция предсердий – это тип нарушения сердечного ритма, при котором верхние камеры сердца не работают должным образом, что может привести к образованию тромбов и риску их попадания в мозг и блокированию кровотока.

Врачи отмечают, что мониторинг этих состояний может помочь снизить риск инсульта.

Напомним: портал "Комментарии" писал, по какому принципу можно определить инсульт. Принципом "FAST": Face (лицо), Arm (рука), Speech (язык), Time (время). Следует попросить человека поднять обе руки над головой, улыбнуться и повторить простое предложение. При инсульте такие действия выполнить затруднительно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2171576/4-types-higher-risk-stroke
Теги:

Новости

Все новости