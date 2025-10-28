Лікарі нагадали про смертельну хворобу, симптоми якої схожі на Covid

У Великій Британії зростає кількість хворих на туберкульоз. І хоча це смертельна хвороба, виявлення її на ранніх стадіях збільшує шанс на одужання. Лікарі, на тлі поширення захворювання, попередили про симптоми, характерні для туберкульозу і зазначили, що вони схожі на симптоми Covid.

Туберкульоз вражає переважно легені, але може вражати будь-яку частину тіла, включаючи лімфатичні вузли, кістки та мозок, спричиняючи менінгіт. Інфекція поширюється, коли хвора людина кашляє або чхає, пише видання Independent.

Якщо захворювання виявити на ранній та лікувати правильною комбінацією специфічних антибіотиків, то його можна вилікувати.

Характерними симптомами туберкульозу, як пише видання, лікарі називають:

кашель, який триває понад три тижні,

високу температуру,

рясне нічне потовиділення,

втрату апетиту,

незрозумілу втрату ваги.

Іноді, як пише видання, хворобу можна сплутати з грипом або Covid-19.

Туберкульоз спричиняється бактеріями комплексу Mycobacterium tuberculosis. Інфекція поширюється переважно через кашель та чхання.

“Також існує чіткий зв'язок із соціальною депривацією та нерівністю, причому ті, хто переживає безпритульність, має наркотичну та алкогольну залежність або контактує з системою кримінального правосуддя, перебувають у групі підвищеного ризику”, — пише видання.

