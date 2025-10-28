Врачи напомнили о смертельной болезни, симптомы которой похожи на Covid

Рубрики
В Великобритании растет количество больных туберкулезом. И хотя это смертельная болезнь, обнаружение ее на ранних стадиях увеличивает шанс на выздоровление. Врачи на фоне распространения заболевания предупредили о симптомах, характерных для туберкулеза и отметили, что они похожи на симптомы Covid.
Кашель. Иллюстративное фото
Туберкулез поражает преимущественно легкие, но может поражать любую часть тела, включая лимфатические узлы, кости и мозг, вызывая менингит. Инфекция распространяется, когда больной человек кашляет или чихает, пишет издание Independent.
Если заболевание обнаружить на ранней и правильной комбинацией специфических антибиотиков, то его можно вылечить.
Характерными симптомами туберкулеза, как пишет издание, врачи называют:
кашель, который длится более трех недель,
высокую температуру,
обильное ночное потоотделение,
потерю аппетита,
непонятную потерю веса.
Иногда, как пишет издание, болезнь можно спутать с гриппом или Covid-19.
Туберкулез вызывается бактериями комплекса Mycobacterium tuberculosis. Инфекция распространяется преимущественно через кашель и чихание.
