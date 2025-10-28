logo

Врачи напомнили о смертельной болезни, симптомы которой похожи на Covid

Симптомы туберкулеза похожи на симптомы гриппа и Covid: что нужно знать

28 октября 2025, 00:53
Автор:
Кречмаровская Наталия

В Великобритании растет количество больных туберкулезом. И хотя это смертельная болезнь, обнаружение ее на ранних стадиях увеличивает шанс на выздоровление. Врачи на фоне распространения заболевания предупредили о симптомах, характерных для туберкулеза и отметили, что они похожи на симптомы Covid.

Кашель. Иллюстративное фото

Туберкулез поражает преимущественно легкие, но может поражать любую часть тела, включая лимфатические узлы, кости и мозг, вызывая менингит. Инфекция распространяется, когда больной человек кашляет или чихает, пишет издание Independent.

Если заболевание обнаружить на ранней и правильной комбинацией специфических антибиотиков, то его можно вылечить.

Характерными симптомами туберкулеза, как пишет издание, врачи называют:

  • кашель, который длится более трех недель,

  • высокую температуру,

  • обильное ночное потоотделение,

  • потерю аппетита,

  • непонятную потерю веса.

Иногда, как пишет издание, болезнь можно спутать с гриппом или Covid-19.

Туберкулез вызывается бактериями комплекса Mycobacterium tuberculosis. Инфекция распространяется преимущественно через кашель и чихание.

"Также существует четкая связь с социальной депривацией и неравенством, причем те, кто испытывает беспризорность, имеет наркотическую и алкогольную зависимость или контактирует с системой уголовного правосудия, находятся в группе повышенного риска", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что при смене погоды привычным делом являются сезонные простуды. Насморк, кашель, жжение в глазах – стандартные симптомы, указывающие на заболевание. И хотя рекомендации врачей стандартны, есть один совет, который поможет облегчить симптомы простуды за считанные минуты.




Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/tuberculosis-symptoms-uk-cases-curable-treatment-b2852681.html
