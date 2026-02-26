Лікар попередив про симптоми хвороби, яка може вбити за лічені хвилини: і це не інфаркт

Аневризма головного мозку — це набряк кровоносної судини у мозку. Лікарі назвали дві ознаки, які не варто ігнорувати — вони сигналізують про розвиток хвороби. Розрив аневризми призводить до крововиливу в мозок.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

У Національній службі охорони здоров'я (NHS) розповіли, що більшість аневризм головного мозку невеликі та не викликають симптомів. Невролог, доктор Байбінг Чень попередив, що дві ознаки аневризми головного мозку не варто ігнорувати, пише видання Mirror.

Перша ознака, за словами лікаря, впливає на очі. Специфічний набір симптомів характеризується опущенням повіки з одного боку обличчя, розширенням зіниці з цього боку та утрудненням руху ока з цього боку з розмитим зором та двоїнням. Це сигналізує про наявність великої аневризми в задній сполучній артерії, яка стискає третій черепний нерв. Виявлення хвороби на ранній стадії може врятувати життя.

Сильний головний біль, який, за словами лікаря, подібний до грому — може тривати протягом кількох секунд або хвилини. Це сигналізує як про розвиток аневризми, так і про загрозу її розриву.

Терміново викликати швидку медичну допомогу потрібно у разі появи наступних симптомів:

головний біль, який є надзвичайно болісним і не минає,

слабкість обличчя – одна сторона обличчя може опускатися, і може бути важко посміхатися,

слабкість або оніміння в одній руці або вздовж одного боку тіла – може бути неможливо повністю підняти обидві руки та утримувати їх,

проблеми з мовленням, такі як нечіткість слів, розгубленість або труднощі з мовленням чи пошуком правильних слів,

помутніння зору або втрата зору на одному або обох очах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про ранні симптоми глаукоми, які часто ігнорують.



