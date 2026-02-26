logo

Врач предупредил о симптомах болезни, которая может убить в считанные минуты: и это не инфаркт
Врач предупредил о симптомах болезни, которая может убить в считанные минуты: и это не инфаркт

Симптомы аневризмы головного мозга, которые не следует игнорировать

26 февраля 2026, 18:41
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Аневризма головного мозга – это отек кровеносного сосуда в мозге. Врачи назвали два признака, которые не следует игнорировать – они сигнализируют о развитии болезни. Разрыв аневризмы приводит к кровоизлиянию в мозг.

Врач предупредил о симптомах болезни, которая может убить в считанные минуты: и это не инфаркт

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

В Национальной службе здравоохранения (NHS) рассказали, что большинство аневризм головного мозга невелики и не вызывают симптомов. Невролог доктор Байбинг Чэнь предупредил, что два признака аневризмы головного мозга не стоит игнорировать, пишет издание Mirror.

Первый признак, по словам врача, влияет на глаза. Специфический набор симптомов характеризуется опущением век с одной стороны лица, расширением зрачка с этой стороны и затруднением движения глаза с этой размытым зрением и двоением. Это сигнализирует о наличии большой аневризмы в задней соединительной артерии, сжимающей третий черепной нерв. Выявление болезни на ранней стадии может спасти жизнь.

Сильная головная боль, которая, по словам врача, похожа на гром — может продолжаться в течение нескольких секунд или минуты. Это сигнализирует как о развитии аневризмы, так и об угрозе ее разрыва.

Срочно вызвать скорую медицинскую помощь следует в случае появления следующих симптомов:

  • головная боль, которая чрезвычайно болезненна и не проходит,

  • слабость лица – одна сторона лица может опускаться, и может быть трудно улыбаться,

  • слабость или онемение в одной руке или вдоль одной стороны тела – может быть невозможно полностью поднять обе руки и удерживать их,

  • проблемы с речью, такие как нечеткость слов, растерянность или трудности с речью или поиском правильных слов,

  • помутнение зрения или потеря зрения на одном или обоих глазах.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ранних симптомах глаукомы, которые часто игнорируют.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/im-neurologist-here-two-warning-36773562
