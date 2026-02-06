Коронавірус не зник: вчені шокували тим, що відбувається з імунітетом після одужання

Пандемія COVID-19 формально завершилася, однак її наслідки продовжують переслідувати мільйони людей у всьому світі. Нове міжнародне дослідження, опубліковане в авторитетному науковому журналі PNAS, виявило тривожний механізм: навіть після повного зникнення вірусу з організму в тілі людини залишаються його білкові фрагменти, які продовжують шкодити імунній системі.

Навіть після COVID організм під атакою: вірусні залишки продовжують шкодити імунній системі

Йдеться про так званий тривалий COVID-19 — стан, за якого симптоми не зникають тижнями й навіть місяцями після гострої фази хвороби. Слабкість, порушення концентрації, депресивні стани, задишка та хронічна втома можуть триматися надовго, навіть якщо аналізи вже не фіксують наявності вірусу.

Вчені встановили, що після руйнування SARS-CoV-2 в організмі залишаються біологічно активні білкові уламки. Вони не є заразними, але здатні вибірково атакувати ключові клітини імунної системи. Зокрема, під удар потрапляють дендритні клітини, які запускають і координують імунну відповідь, а також CD4+ і CD8+ Т-клітини, що відповідають за знищення інфікованих клітин.

За словами дослідника Джерарда Вонга з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, ці фрагменти особливо впливають на клітини з "зіркоподібною" формою, порушуючи їхню функцію. Внаслідок цього виникає виснаження Т-клітин — стан, за якого імунітет втрачає здатність ефективно реагувати на загрози.

Саме цей механізм, на думку авторів роботи, може пояснювати, чому симптоми COVID-19 зберігаються навіть після повного одужання. Найбільш уразливими виявляються люди з уже наявними імунними порушеннями або хронічними захворюваннями.

Цікавим виявилося й порівняння різних штамів вірусу. Дослідники з’ясували, що штам Omicron розпадається на більшу кількість білкових фрагментів, однак вони менш токсичні для імунних клітин. Це може пояснювати парадокс: високу заразність Omicron у поєднанні з легшим перебігом хвороби та менш вираженим імунним виснаженням.

Попри завершення пандемічної фази, наслідки COVID-19 залишаються серйозною проблемою. Лише у США щороку фіксують десятки тисяч смертей, пов’язаних із коронавірусом, а мільйони людей живуть із тривалими симптомами. Медики наголошують: вакцинація знижує ризик не лише зараження, а й розвитку тривалого COVID-19.

Науковці підкреслюють: розуміння ролі цих "зомбі-фрагментів" може стати ключем до нових методів діагностики та лікування, спрямованих не проти самого вірусу, а проти його небезпечних залишків.

