Коронавирус не исчез: ученые шокировали происходящее с иммунитетом после выздоровления

Пандемия COVID-19 формально завершилась, однако ее последствия продолжают преследовать миллионы людей по всему миру. Новое международное исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале PNAS , выявило тревожный механизм: даже после полного исчезновения вируса из организма в теле человека остаются его белковые фрагменты , продолжающие вредить иммунной системе.

Даже после COVID организм под атакой: вирусные остатки продолжают вредить иммунной системе

Речь идет о так называемом длительном COVID-19 – состоянии, при котором симптомы не исчезают неделями и даже месяцами после острой фазы болезни. Слабость, нарушение концентрации, депрессивные состояния, одышка и хроническая усталость могут держаться надолго, даже если анализы уже не фиксируют наличие вируса.

Ученые установили, что после разрушения SARS-CoV-2 в организме остаются биологически активные белковые обломки . Они не заразны, но способны избирательно атаковать ключевые клетки иммунной системы . В частности, под удар попадают дендритные клетки, запускающие и координирующие иммунный ответ, а также CD4 и CD8 Т-клетки , отвечающие за уничтожение инфицированных клеток.

По словам исследователя Джерарда Вонга из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, эти фрагменты особенно влияют на клетки со "звездообразной" формой, нарушая их функцию. В результате возникает истощение Т-клеток — состояние, при котором иммунитет теряет способность эффективно реагировать на угрозы.

Именно этот механизм, по мнению авторов работы, может объяснять, почему симптомы COVID-19 сохраняются даже после полного выздоровления . Наиболее уязвимыми оказываются люди с уже имеющимися иммунными нарушениями или хроническими заболеваниями.

Интересным оказалось и сравнение разных штаммов вируса. Исследователи выяснили, что штамм Omicron распадается на большее количество белковых фрагментов, однако они менее токсичны для иммунных клеток . Это может объяснять парадокс: высокую заразность Omicron в сочетании с более легким течением болезни и менее выраженным иммунным истощением.

Несмотря на завершение пандемической фазы, последствия COVID-19 остаются серьезной проблемой. Только в США ежегодно фиксируют десятки тысяч смертей, связанных с коронавирусом, а миллионы людей живут с продолжительными симптомами . Медики отмечают: вакцинация снижает риск не только заражения, но и развития длительного COVID-19.

Ученые подчеркивают: понимание роли этих "зомби-фрагментов" может стать ключом к новым методам диагностики и лечения , направленным не против самого вируса, а против его опасных остатков.

