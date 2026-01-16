Комаровський всіх шокував новою загрозою: що страшніше за COVID вже шириться

Лікар Євген Комаровський попередив про потенційну глобальну загрозу, пов’язану з можливим поширенням пташиного грипу. За його словами, у разі адаптації цього вірусу до масового передавання між людьми рівень смертності може сягати від 20 до 50 відсотків.

Комаровський про пташиний грип

Коментуючи питання можливого повернення коронавірусу, Комаровський зазначив, що COVID більше не є серйозною загрозою, оскільки у людства сформувався базовий імунітет. Водночас він наголосив, що навіть летальність у 0,5%, яка спостерігалася під час найважчих періодів пандемії, є надзвичайно високою, адже означає одну смерть на кожні дві сотні хворих.

На цьому тлі пташиний грип, за словами лікаря, становить значно серйознішу небезпеку. Він підкреслив, що у разі його масштабного поширення наслідки можуть бути катастрофічними, і людство наразі недооцінює цю загрозу.

Комаровський також висловив переконання, що світ мав би вже зараз спрямовувати всі ресурси, зокрема фінансові й наукові, на підготовку до таких викликів, однак замість цього увага зосереджена на другорядних питаннях.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ід час війни найбільш уразливою категорією залишаються діти, яких бойові дії зачіпають безпосередньо. Про це заявив лікар Євген Комаровський, наголосивши, що найтяжчі психологічні наслідки виникають у тих дітей, які на власні очі бачать загибель батьків або самі зазнають поранень.

За його словами, в Україні таких дітей багато, з ними працюють психологи, однак наразі складно прогнозувати їхнє подальше життя. Причина в тому, що у фахівців ще немає достатнього глобального досвіду роботи з настільки масштабними воєнними травмами. Водночас Комаровський зазначив, що більшість дітей з часом адаптуються до постійних тривог, вибухів і загроз. Вирішальним фактором у формуванні їхнього психологічного стану є поведінка дорослих, які перебувають поруч.

