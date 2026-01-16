logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Комаровський всіх шокував новою загрозою: що страшніше за COVID вже шириться
commentss НОВИНИ Всі новини

Комаровський всіх шокував новою загрозою: що страшніше за COVID вже шириться

Лікар Євген Комаровський заявив, що пташиний грип із летальністю до 50% є реальною загрозою для людства, на відміну від COVID

16 січня 2026, 02:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Лікар Євген Комаровський попередив про потенційну глобальну загрозу, пов’язану з можливим поширенням пташиного грипу. За його словами, у разі адаптації цього вірусу до масового передавання між людьми рівень смертності може сягати від 20 до 50 відсотків.

Комаровський всіх шокував новою загрозою: що страшніше за COVID вже шириться

Комаровський про пташиний грип

Коментуючи питання можливого повернення коронавірусу, Комаровський зазначив, що COVID більше не є серйозною загрозою, оскільки у людства сформувався базовий імунітет. Водночас він наголосив, що навіть летальність у 0,5%, яка спостерігалася під час найважчих періодів пандемії, є надзвичайно високою, адже означає одну смерть на кожні дві сотні хворих.

На цьому тлі пташиний грип, за словами лікаря, становить значно серйознішу небезпеку. Він підкреслив, що у разі його масштабного поширення наслідки можуть бути катастрофічними, і людство наразі недооцінює цю загрозу.

Комаровський також висловив переконання, що світ мав би вже зараз спрямовувати всі ресурси, зокрема фінансові й наукові, на підготовку до таких викликів, однак замість цього увага зосереджена на другорядних питаннях.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час війни найбільш уразливою категорією залишаються діти, яких бойові дії зачіпають безпосередньо. Про це заявив лікар Євген Комаровський, наголосивши, що найтяжчі психологічні наслідки виникають у тих дітей, які на власні очі бачать загибель батьків або самі зазнають поранень.
За його словами, в Україні таких дітей багато, з ними працюють психологи, однак наразі складно прогнозувати їхнє подальше життя. Причина в тому, що у фахівців ще немає достатнього глобального досвіду роботи з настільки масштабними воєнними травмами. Водночас Комаровський зазначив, що більшість дітей з часом адаптуються до постійних тривог, вибухів і загроз. Вирішальним фактором у формуванні їхнього психологічного стану є поведінка дорослих, які перебувають поруч.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/dmytrogordon_official/127218
Теги:

Новини

Всі новини