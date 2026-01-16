Комаровський всіх шокував новою загрозою: що страшніше за COVID вже шириться

Рубрики
Ткачова Марія
Лікар Євген Комаровський попередив про потенційну глобальну загрозу, пов’язану з можливим поширенням пташиного грипу. За його словами, у разі адаптації цього вірусу до масового передавання між людьми рівень смертності може сягати від 20 до 50 відсотків.
Комаровський про пташиний грип
Коментуючи питання можливого повернення коронавірусу, Комаровський зазначив, що COVID більше не є серйозною загрозою, оскільки у людства сформувався базовий імунітет. Водночас він наголосив, що навіть летальність у 0,5%, яка спостерігалася під час найважчих періодів пандемії, є надзвичайно високою, адже означає одну смерть на кожні дві сотні хворих.
На цьому тлі пташиний грип, за словами лікаря, становить значно серйознішу небезпеку. Він підкреслив, що у разі його масштабного поширення наслідки можуть бути катастрофічними, і людство наразі недооцінює цю загрозу.
Комаровський також висловив переконання, що світ мав би вже зараз спрямовувати всі ресурси, зокрема фінансові й наукові, на підготовку до таких викликів, однак замість цього увага зосереджена на другорядних питаннях.