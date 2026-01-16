Комаровский всех шокировал новой угрозой: что страшнее COVID уже распространяется

Врач Евгений Комаровский предупредил о потенциальной глобальной угрозе, связанной с возможным распространением птичьего гриппа. По его словам, при адаптации этого вируса к массовой передаче между людьми уровень смертности может достигать от 20 до 50 процентов.

Комаровский про птичий грипп

Комментируя вопрос возможного возвращения коронавируса, Комаровский отметил, что COVID больше не является серьезной угрозой, поскольку у человечества сформировался базовый иммунитет. В то же время он подчеркнул, что даже летальность в 0,5%, которая наблюдалась во время тяжелых периодов пандемии, чрезвычайно высока, ведь означает одну смерть на каждые две сотни больных.

На этом фоне птичий грипп, по словам врача, представляет гораздо более серьезную опасность. Он подчеркнул, что в случае его масштабного распространения последствия могут оказаться катастрофическими, и человечество пока недооценивает эту угрозу.

Комаровский также выразил убеждение, что мир должен уже сейчас направлять все ресурсы, в частности финансовые и научные, на подготовку к таким вызовам, однако вместо этого внимание сосредоточено на второстепенных вопросах.

