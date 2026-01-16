Психіка дитини у війні: головна порада батькам від Комаровського

Під час війни найбільш уразливою категорією залишаються діти, яких бойові дії зачіпають безпосередньо. Про це заявив лікар Євген Комаровський, наголосивши, що найтяжчі психологічні наслідки виникають у тих дітей, які на власні очі бачать загибель батьків або самі зазнають поранень.

Комаровський про ментальний стан дітей в Україні

За його словами, в Україні таких дітей багато, з ними працюють психологи, однак наразі складно прогнозувати їхнє подальше життя. Причина в тому, що у фахівців ще немає достатнього глобального досвіду роботи з настільки масштабними воєнними травмами.

Водночас Комаровський зазначив, що більшість дітей з часом адаптуються до постійних тривог, вибухів і загроз. Вирішальним фактором у формуванні їхнього психологічного стану є поведінка дорослих, які перебувають поруч.

Лікар підкреслив, що якщо дорослі здатні контролювати свої емоції та зберігати спокій, серйозних психологічних травм у дітей зазвичай не виникає. Натомість неадекватна поведінка дорослих, паніка та втрата самоконтролю значно підвищують ризик глибоких психічних наслідків для дитини.

