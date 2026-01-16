Психіка дитини у війні: головна порада батькам від Комаровського

Рубрики
Ткачова Марія
Під час війни найбільш уразливою категорією залишаються діти, яких бойові дії зачіпають безпосередньо. Про це заявив лікар Євген Комаровський, наголосивши, що найтяжчі психологічні наслідки виникають у тих дітей, які на власні очі бачать загибель батьків або самі зазнають поранень.
Комаровський про ментальний стан дітей в Україні
За його словами, в Україні таких дітей багато, з ними працюють психологи, однак наразі складно прогнозувати їхнє подальше життя. Причина в тому, що у фахівців ще немає достатнього глобального досвіду роботи з настільки масштабними воєнними травмами.
Водночас Комаровський зазначив, що більшість дітей з часом адаптуються до постійних тривог, вибухів і загроз. Вирішальним фактором у формуванні їхнього психологічного стану є поведінка дорослих, які перебувають поруч.
Лікар підкреслив, що якщо дорослі здатні контролювати свої емоції та зберігати спокій, серйозних психологічних травм у дітей зазвичай не виникає. Натомість неадекватна поведінка дорослих, паніка та втрата самоконтролю значно підвищують ризик глибоких психічних наслідків для дитини.