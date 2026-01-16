logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.39

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Психіка дитини у війні: головна порада батькам від Комаровського
commentss НОВИНИ Всі новини

Психіка дитини у війні: головна порада батькам від Комаровського

Лікар Євген Комаровський розповів, від чого насправді залежить психічний стан дітей під час війни і як дорослі можуть їх уберегти

16 січня 2026, 00:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Під час війни найбільш уразливою категорією залишаються діти, яких бойові дії зачіпають безпосередньо. Про це заявив лікар Євген Комаровський, наголосивши, що найтяжчі психологічні наслідки виникають у тих дітей, які на власні очі бачать загибель батьків або самі зазнають поранень.

Психіка дитини у війні: головна порада батькам від Комаровського

Комаровський про ментальний стан дітей в Україні

За його словами, в Україні таких дітей багато, з ними працюють психологи, однак наразі складно прогнозувати їхнє подальше життя. Причина в тому, що у фахівців ще немає достатнього глобального досвіду роботи з настільки масштабними воєнними травмами.

Водночас Комаровський зазначив, що більшість дітей з часом адаптуються до постійних тривог, вибухів і загроз. Вирішальним фактором у формуванні їхнього психологічного стану є поведінка дорослих, які перебувають поруч.

Лікар підкреслив, що якщо дорослі здатні контролювати свої емоції та зберігати спокій, серйозних психологічних травм у дітей зазвичай не виникає. Натомість неадекватна поведінка дорослих, паніка та втрата самоконтролю значно підвищують ризик глибоких психічних наслідків для дитини.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російська пропагандистка та журналістка Анастасія Кашеварова публічно визнала масштабну соціальну трагедію в Росії, пов’язану з війною, — зростання кількості сімей, де діти залишилися без батька, а жінки без чоловічої підтримки.
Коментуючи інтерв’ю з актором і телеведучим Вʼячеславом Манучаровим, Кашеварова зазначила, що спочатку хотіла вирізати з нього вірш про "безотцовщину", однак це зробив її знайомий раніше. За її словами, нині в Росії — величезна кількість родин, де втрачена чоловіча опора, і це вже не окремі випадки, а масове явище. Пропагандистка описує образ жінок, які залишилися самі з дітьми: виснажені матері з "розірваним у клапті серцем", що змушені тягнути родину без підтримки. Вона прямо називає це трагедією, не приховуючи емоцій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/dmytrogordon_official/127203
Теги:

Новини

Всі новини