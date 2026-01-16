Психика ребенка во время войны: главный совет родителям от Комаровского

Во время войны наиболее уязвимой категорией остаются дети, которых боевые действия затрагивают напрямую. Об этом заявил врач Евгений Комаровский, подчеркнув, что самые тяжелые психологические последствия возникают у тех детей, которые собственными глазами видят гибель родителей или сами получают ранения.

Комаровский про ментальное состояние детей в Украине

По его словам, в Украине таких детей много, с ними работают психологи, однако пока сложно прогнозировать их дальнейшую жизнь. Причина в том, что у специалистов еще нет достаточного глобального опыта работы со столь масштабными военными травмами.

В то же время Комаровский отметил, что большинство детей со временем адаптируются к постоянным тревогам, взрывам и угрозам. Решающим фактором в формировании их психологического состояния является поведение находящихся рядом взрослых.

Врач подчеркнул, что если взрослые способны контролировать свои эмоции и сохранять спокойствие, серьезные психологические травмы у детей обычно не возникают. Неадекватное поведение взрослых, паника и потеря самоконтроля значительно повышают риск глубоких психических последствий для ребенка.

