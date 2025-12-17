Клітковина чи білок: що корисніше для організму

Два ключові компоненти здорового харчування клітковина і білок — виконують різні, але однаково важливі функції в організмі. Вибір між ними залежить не лише від особистих уподобань, а й від конкретних цілей: схуднення, підтримка енергії, покращення травлення чи зміцнення м’язів. Обидві речовини мають унікальні властивості, які варто враховувати при формуванні раціону.

Продукти. Ілюстративне фото

Білок є основою для побудови тканин, м’язів, ферментів та гормонів. Він складається з амінокислот, дев’ять з яких є незамінними і мають надходити з їжею. Джерелами повноцінного білка є м’ясо, риба, яйця та молочні продукти. Рослинні джерела — бобові, горіхи, насіння — часто містять неповний набір амінокислот, але їх можна комбінувати для досягнення балансу. Білок сприяє відновленню тканин, підтримці імунітету та формуванню м’язової маси. Його достатня кількість у раціоні також допомагає контролювати апетит і стабілізувати рівень цукру в крові.

Клітковина, своєю чергою, є типом вуглеводів, які не перетравлюються організмом. Вона поділяється на розчинну і нерозчинну. Розчинна клітковина утворює гелеподібну субстанцію в шлунку, що сприяє зниженню рівня холестерину та глюкози. Нерозчинна клітковина додає об’єм стільцю і покращує перистальтику кишківника. Джерела клітковини — овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові. Її регулярне споживання підтримує здоров’я кишківника, знижує ризик серцево-судинних захворювань і сприяє тривалому відчуттю ситості.

Рекомендована добова норма білка для дорослих становить 46 грамів для жінок і 56 грамів для чоловіків. Для клітковини — 25 грамів для жінок і 38 грамів для чоловіків. Фахівці радять не обирати між білком і клітковиною, а поєднувати їх у раціоні. Наприклад, сочевиця, нут, кіноа, вівсянка — продукти, які містять обидва компоненти. Такий підхід забезпечує комплексну підтримку організму: від травлення до м’язового тонусу.

При збільшенні споживання клітковини варто діяти поступово, щоб уникнути здуття та дискомфорту. А білок слід отримувати з різноманітних джерел, щоб забезпечити повний спектр амінокислот.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яйця чи сир — який продукт корисніший для здоров'я серця.



