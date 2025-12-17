Клетчатка или белок: что полезнее для организма

logo

17 декабря 2025, 15:32
Два ключевых компонента здорового питания клетчатка и белок – выполняют разные, но одинаково важные функции в организме. Выбор между ними зависит не только от личных предпочтений, но и конкретных целей: похудение, поддержание энергии, улучшение пищеварения или укрепление мышц. Оба вещества обладают уникальными свойствами, которые следует учитывать при формировании рациона.

Белок служит основой для построения тканей, мышц, ферментов и гормонов. Он состоит из аминокислот, девять из которых незаменимы и должны поступать с пищей. Источниками полноценного белка есть мясо, рыба, яйца и молочные продукты. Растительные источники – бобовые, орехи, семена – часто содержат неполный набор аминокислот, но их можно комбинировать для достижения баланса. Белок способствует восстановлению тканей, поддержанию иммунитета и формированию мышечной массы. Его достаточное количество в рационе также помогает контролировать аппетит и стабилизировать уровень сахара в крови.

Клетчатка, в свою очередь, является типом углеводов, которые не перевариваются организмом. Она делится на растворимую и нерастворимую. Растворная клетчатка образует гелеобразную субстанцию в желудке, что способствует снижению уровня холестерина и глюкозы. Нерастворимая клетчатка придает объем стулу и улучшает перистальтику кишечника. Источники клетчатки – овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые. Ее регулярное потребление поддерживает здоровье кишечника, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствует длительному ощущению сытости.

Рекомендованная дневная норма белка для взрослых составляет 46 граммов для женщин и 56 граммов для мужчин. Для клетчатки – 25 граммов для женщин и 38 граммов для мужчин. Специалисты советуют не выбирать между белком и клетчаткой, а совмещать их в рационе. Например, чечевица, нут, киноа, овсянка – продукты, содержащие оба компонента. Такой подход обеспечивает комплексную поддержку организма от пищеварения до мышечного тонуса.

При увеличении потребления клетчатки следует действовать постепенно во избежание вздутия и дискомфорта. А белок следует получать из разных источников, чтобы обеспечить полный спектр аминокислот.

