Канада б’є рекорди смертей від евтаназії: понад 16 тисяч за рік і тривожні наслідки для суспільства

У Канаді зафіксували новий антирекорд смертей у межах програми медичної допомоги при смерті (MAiD). За офіційним урядовим звітом, оприлюдненим наприкінці листопада, у 2024 році процедуру евтаназії обрали 16 499 людей — на 6,9% більше, ніж попереднього року. Загалом від моменту легалізації MAiD у 2016 році за цією програмою померло вже понад 76 тисяч канадців. Про це повідомляє спільнота "Лікарі України разом".

У Канаді – рекорд смертей через евтаназію

Евтаназія нині становить майже кожну двадцяту смерть у країні, що викликає серйозні дискусії у медичному середовищі та суспільстві.

Хто і чому обирає MAiD

Значна частина смертей припадає на так званий Track 1 — випадки, коли пацієнт має передбачувану близьку смерть. Проте стрімко зростає й кількість людей, які користуються Track 2 — процедурою для тих, чия хвороба є тяжкою та невиліковною, але не смертельною у короткій перспективі. У 2024 році таких випадків нарахували 732, що значно більше, ніж у попередні роки.

Причини, через які канадці звертаються по MAiD, часто пов’язані не з болем, а з втратою можливості жити звичним життям. Серед найпоширеніших мотивів:

втрата здатності займатися змістовною діяльністю ;

втрата незалежності ;

неможливість виконувати базові щоденні дії ;

відчуття ізоляції та самотності (особливо серед учасників Track 2).

Фізичний біль, за даними звіту, був лише шостою за частотою причиною звернення.

Критика та застереження

Організації, які виступають проти евтаназії, називають нові цифри тривожними. Виконавчий директор Коаліції з запобігання евтаназії Алекс Шаденберг заявив, що Канада "нормалізує вбивство власних громадян під виглядом медичної допомоги".

За його словами, початкова мета програми — дати вибір невиліковно хворим дорослим, які страждають, — змінилася, і нині MAiD пропонують людям, які не перебувають на межі життя і смерті, але опинилися без належної соціальної чи психологічної підтримки.

Нові зміни: ще ширший доступ до евтаназії

Законодавці Канади вже затвердили чергове розширення MAiD.

Починаючи з березня 2027 року, право на евтаназію отримають люди, які мають психічні розлади як основний діагноз.

Крім того, у країні обговорюють можливість застосування евтаназії щодо: неповнолітніх і людей, які втратили дієздатність, але заздалегідь оформили відповідний документ.

Експерти попереджають, що такі кроки можуть перетворити Канаду на "найліберальнішу юрисдикцію зі смерті за медичними показами" та створити небезпечний прецедент для інших країн.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, до яких трьох найбільш небезпечних хвороб призводить дефіцит магнію.