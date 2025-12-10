Канада бьет рекорды смертей от эвтаназии: более 16 тысяч в год и тревожные последствия для общества

В Канаде был зафиксирован новый антирекорд смертей в рамках программы медицинской помощи при смерти (MAiD). По официальному правительственному отчету, обнародованному в конце ноября, в 2024 году процедуру эвтаназии избрали 16 499 человек — на 6,9% больше, чем в прошлом году. Всего с момента легализации MAiD в 2016 году по этой программе умерло уже более 76 тысяч канадцев . Об этом сообщает сообщество "Врачи Украины вместе".

В Канаде – рекорд смертей из-за эвтаназии

Эвтаназия в настоящее время составляет почти каждую двадцатую смерть в стране , что вызывает серьезные дискуссии в медицинской среде и обществе.

Кто и почему выбирает MAiD

Значительная часть смертей приходится на так называемый Track 1 – случаи, когда пациент имеет предполагаемую близкую смерть. Однако стремительно растет и количество людей, которые пользуются Track 2 — процедурой для тех, чья болезнь тяжела и неизлечима, но не смертельна в короткой перспективе. В 2024 году таких случаев насчитали 732 , что гораздо больше, чем в предыдущие годы.

Причины, по которым канадцы обращаются по MAiD, часто связаны не с болью, а с утратой возможности жить привычной жизнью. Среди наиболее распространенных мотивов:

потеря способности заниматься содержательной деятельностью ;

потеря независимости ;

невозможность выполнять базовые ежедневные действия ;

ощущение изоляции и одиночества (особенно среди участников Track 2).

Физическая боль, по данным отчета, была лишь шестой по частоте причиной обращения.

Критика и оговорка

Выступающие против эвтаназии организации называют новые цифры тревожными. Исполнительный директор Коалиции по предотвращению эвтаназии Алекс Шаденберг заявил, что Канада "нормализует убийство собственных граждан под видом медицинской помощи".

По его словам, начальная цель программы — дать выбор неизлечимо больным страдающим взрослым — изменилась, и сейчас MAiD предлагают людям, которые не находятся на грани жизни и смерти, но оказались без должной социальной или психологической поддержки.

Новые изменения: еще более широкий доступ к эвтаназии

Законодатели Канады уже утвердили очередное расширение MAiD.

Начиная с марта 2027 года , право на эвтаназию получат люди, имеющие психические расстройства как основной диагноз .

Кроме того, в стране обсуждают возможность применения эвтаназии в отношении: несовершеннолетних и потерявших дееспособность людей , но заранее оформивших соответствующий документ.

Эксперты предупреждают, что такие шаги могут превратить Канаду в "самую либеральную юрисдикцию по смерти по медицинским показаниям" и создать опасный прецедент для других стран.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , к которым трем наиболее опасным болезням приводит дефицит магния.