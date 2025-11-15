Ідеальний суп під час застуди чи грипу: у чому переваги

Курячий суп з локшиною підтримує організм під час застуди та запобігає зневодненню.

Курячий суп з локшиною. Фото: із відкритих джерел

Це нормальний стан, коли у людини під час хвороби знижується апетит, що ускладнює отримання поживних речовин, необхідних одужання.

Порція курячого супу з локшиною допомагає організму одержувати поживні речовини та рідину у формі, яку він може легко переробити.

Теплий курячий суп з локшиною – це легкозасвоювана їжа, яка забезпечує організм водою та електролітами, такими як натрій, магній та калій. Ці поживні речовини підтримують гідратацію та допомагають підтримувати електролітний баланс під час лихоманки чи хвороби.

Курка є чудовим джерелом пісного білка з низьким вмістом жиру. Білок забезпечує незамінні амінокислоти, які підтримують імунну систему та необхідні для вироблення антитіл – білків, які допомагають захищати ваш організм від інфекцій.

Додавання овочів у курячий суп із локшиною підтримує здорову імунну систему у боротьбі з інфекціями. Інгредієнти, такі як морква, селера та цибуля, можуть забезпечити організм вітамінами, такими як вітамін А, який допомагає регулювати імунну активність, та вітамін С, який може допомогти зменшити запалення.

Вживання супів з урахуванням курки пов'язані з незначним зменшенням тяжкості симптомів. Це також може скоротити тривалість симптомів приблизно на 1-2 дні.

Курячий суп із локшиною може забезпечити помітне полегшення таких симптомів, як: закладеність носа – пара та тепло курячого супу з локшиною допомагають зменшити закладеність носа, дозволяючи дихати вільніше.

Також ви відчуєте полегшення під час кашлю та забудете про біль у горлі – окрім тепла, рідини супу допомагають розріджувати слиз, що може полегшити кашель або першіння у горлі.

