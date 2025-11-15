Идеальный суп во время простуды или гриппа: в чем преимущества

Куриный суп с лапшой поддерживает организм во время простуды и предотвращает обезвоживание.

Куриный суп с лапшой. Фото: из открытых источников

Это нормальное состояние, когда у человека во время болезни снижается аппетит, что затрудняет получение питательных веществ, необходимых для выздоровления.

Порция куриного супа с лапшой помогает организму получать питательные вещества и жидкость в форме, которую он может легко переработать.

Теплый куриный суп с лапшой – это легкоусвояемая пища, которая обеспечивает организм водой и электролитами, такими как натрий, магний и калий. Эти питательные вещества поддерживают гидратацию и помогают поддерживать электролитный баланс во время лихорадки или болезни.

Курица является отличным источником постного белка с низким содержанием жира. Белок обеспечивает незаменимые аминокислоты, которые поддерживают иммунную систему и необходимы для выработки антител — белков, помогающих защищать ваш организм от инфекций.

Добавление овощей в куриный суп с лапшой поддерживает здоровую иммунную систему в борьбе с инфекциями. Ингредиенты, такие как морковь, сельдерей и лук, могут обеспечить организм витаминами, такими как витамин А, который помогает регулировать иммунную активность, и витамин С, который может помочь уменьшить воспаление.

Употребление супов на основе курицы связано с незначительным уменьшением тяжести симптомов. Это также может сократить продолжительность симптомов примерно на 1-2 дня.

Куриный суп с лапшой может обеспечить заметное облегчение таких симптомов, как: заложенность носа — пар и тепло куриного супа с лапшой помогают уменьшить заложенность носа, позволяя дышать свободнее.

Также вы ощутите облегчение во время кашля и забудете о боли в горле – кроме тепла, жидкости супа помогают разжижать слизь, что может облегчить кашель или першение в горле.

