Хвороба Альцгеймера вже не проблема: знайдено сенсаційний спосіб сповільнити деменцію

Дослідники з Технологічного інституту Шибаури дійшли висновку, що сповільнити розвиток хвороби Альцгеймера можна за допомогою досить простого підходу — зміни харчування. Науковці звернули увагу на позитивний вплив раціону, збагаченого антиоксидантами, який здатен зменшувати темпи розвитку деменції.

Фото: з відкритих джерел

У ході дослідження було підтверджено, що прогресування нейродегенеративного захворювання безпосередньо пов’язане з окисним ушкодженням клітин мозку. Саме цей процес негативно впливає на роботу нейронів і призводить до погіршення пам’яті, мислення та інших когнітивних функцій. Основою роботи стали попередні експерименти, які вказували на зв’язок між окисним стресом і нестачею вітаміну Е в організмі.

Для перевірки гіпотези вчені провели серію експериментів на лабораторних мишах. Результати показали, що накопичення окисних ушкоджень у мозку тісно корелює з розвитком симптомів, характерних для хвороби Альцгеймера. При цьому ключову роль відіграє порушення роботи мітохондрій — клітинних структур, відповідальних за енергетичний обмін.

Автор дослідження Кодзі Фукуї зазначив, що саме пошкодження мітохондрій унаслідок окислення стає причиною когнітивних розладів. Цікаво, що попри зниження розумових здібностей, у тварин не спостерігалося проблем із руховою координацією. Також у мозку мишей було зафіксовано підвищений рівень бета-амілоїдів, тоді як суттєвих змін концентрації тау-білка не виявили.

Науковці підкреслили, що антиоксиданти здатні нейтралізувати активні форми кисню, захищаючи клітини мозку. Зокрема, вітаміни Е та C допомагають зберігати функціональність мітохондрій і підтримувати когнітивне здоров’я. У майбутньому дослідники планують ідентифікувати ранні біомаркери нейродегенерації та вивчити речовини з потужною антиоксидантною дією, що може стати основою для нових методів терапії деменції.

Як вже писали "Коментарі", зменшення частки ультраперероблених продуктів у щоденному раціоні може суттєво покращити показники здорового старіння у людей похилого віку. Такого висновку дійшли науковці з Університету штату Південна Дакота (США), дослідження яких опублікував журнал Clinical Nutrition.