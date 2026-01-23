Лише одна зміна у щоденному меню може захистити ваше здоров’я: несподіване відкриття

Зменшення частки ультраперероблених продуктів у щоденному раціоні може суттєво покращити показники здорового старіння у людей похилого віку. Такого висновку дійшли науковці з Університету штату Південна Дакота (США), дослідження яких опублікував журнал Clinical Nutrition.

Фото: з відкритих джерел

Ультраперероблені продукти зазвичай містять емульгатори, барвники, ароматизатори та консерванти. До них належать готові страви, упаковані снеки та перероблене м’ясо. Раніше ці харчі вже пов’язували з підвищеним ризиком хронічних захворювань, а тепер вчені оцінили їхній вплив безпосередньо на процеси старіння.

У дослідженні взяли участь 43 американці віком від 65 років, більшість із яких мали надмірну вагу або метаболічні порушення. Протягом восьми тижнів учасники дотримувалися двох типів дієт із низьким вмістом ультраперероблених продуктів: одна включала нежирне м’ясо, інша була вегетаріанською з дозволом на молочні продукти та яйця. Частка калорій з УПП в обох випадках не перевищувала 15%.

Результати показали, що за таких умов люди споживали менше калорій, втрачали вагу та зменшували кількість абдомінального жиру. Також фіксувалися покращення чутливості до інсуліну, рівня холестерину, зниження запальних процесів і позитивні зміни гормонів, відповідальних за апетит і обмін речовин. Важливо, що результати були однаковими в обох групах.

Дослідники наголошують: скорочення ультраперероблених продуктів може стати простим і ефективним кроком до збереження метаболічного здоров’я та якості життя в літньому віці. Водночас для кращого розуміння довгострокового впливу таких змін необхідні подальші дослідження.

