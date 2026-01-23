Только одно изменение в ежедневном меню может защитить ваше здоровье: неожиданное открытие

Уменьшение доли ультрапереработанных продуктов в ежедневном рационе может существенно улучшить показатели здорового старения у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Южная Дакота (США), исследование которых опубликовал журнал Clinical Nutrition.

Ультрапереработанные продукты обычно содержат эмульгаторы, красители, ароматизаторы и консерванты. К ним относятся готовые блюда, упакованные снеки и переработанное мясо. Ранее эти продукты уже связывали с повышенным риском хронических заболеваний, а теперь ученые оценили их влияние непосредственно на процессы старения.

В исследовании приняли участие 43 американца в возрасте от 65 лет, большинство из которых имели избыточный вес или метаболические нарушения. В течение восьми недель участники соблюдали два типа диет с низким содержанием ультрапереработанных продуктов: одна включала нежирное мясо, другая была вегетарианской с разрешением на молочные продукты и яйца. Доля калорий из СРП в обоих случаях не превышала 15%.

Результаты показали, что в таких условиях люди потребляли меньше калорий, теряли вес и уменьшали количество абдоминального жира. Также фиксировались улучшение чувствительности к инсулину, уровню холестерина, снижение воспалительных процессов и положительные изменения гормонов, ответственных за аппетит и обмен веществ. Важно, что результаты были одинаковыми в обеих группах.

Исследователи отмечают: сокращение ультрапереработанных продуктов может стать простым и эффективным шагом к сохранению метаболического здоровья и качеству жизни в пожилом возрасте. В то же время для лучшего понимания долгосрочного влияния таких изменений необходимы дальнейшие исследования.

