Болезнь Альцгеймера уже не проблема: найден сенсационный способ замедлить деменцию

Исследователи из Технологического института Шибауры пришли к выводу, что замедлить развитие болезни Альцгеймера можно с помощью достаточно простого подхода – изменения питания. Ученые обратили внимание на положительное влияние рациона, обогащенного антиоксидантами, способного сбавлять темпы развития деменции.

В ходе исследования было подтверждено, что прогрессирование нейродегенеративного заболевания напрямую связано с окислительным повреждением клеток мозга. Именно этот процесс отрицательно влияет на работу нейронов и приводит к ухудшению памяти, мышлению и другим когнитивным функциям. Основой работы стали предварительные эксперименты, указывавшие на связь между окислительным стрессом и недостатком витамина Е в организме.

Для проверки гипотезы учёные провели серию экспериментов на лабораторных мышах. Результаты показали, что накопление окислительных повреждений в мозге тесно коррелирует с развитием симптомов, характерных для заболевания Альцгеймера. При этом ключевую роль играет нарушение работы митохондрий – клеточных структур, ответственных за энергетический обмен.

Автор исследования Кодзи Фукуи отметил, что именно повреждение митохондрий в результате окисления становится причиной когнитивных расстройств. Интересно, что, несмотря на снижение умственных способностей, у животных не наблюдалось проблем с двигательной координацией. Также в мозге мышей был зафиксирован повышенный уровень бета-амилоидов, тогда как существенных изменений концентрации тау-белка не было выявлено.

Ученые подчеркнули, что антиоксиданты способны нейтрализовать активные формы кислорода, защищая клетки мозга. В частности, витамины Е и C помогают сохранять функциональность митохондрий и поддерживать когнитивное здоровье. В будущем исследователи планируют идентифицировать ранние биомаркеры нейродегенерации и изучить вещества с мощным антиоксидантным действием, что может стать основой новых методов терапии деменции.

