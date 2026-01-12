Група крові і ризики для здоров'я: експерти шокували заявою про взаємозв'язок

Більшість людей рідко замислюються про свою групу крові, якщо це не пов’язано з донорством, госпіталізацією або медичною надзвичайною ситуацією. Насправді ж кожна група має свої особливості — як переваги, так і слабкі місця, що визначаються взаємодією крові з імунною системою, білками згортання та схильністю до певних захворювань.

Фото: з відкритих джерел

Науковці встановили зв’язок між групою крові та ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, вірусних інфекцій, деяких видів раку та інших патологій. Деякі групи крові забезпечують природний захист від певних патогенів, тоді як інші можуть підвищувати ймовірність запальних процесів або тромбозу.

1 група крові є найпоширенішою і відома тим, що люди з негативним резус-фактором можуть виступати універсальними донорами у критичних випадках. Ця група характеризується найнижчим ризиком інсультів, серцевих нападів та тромбів, а також легшим перебігом COVID-19. Водночас вона може збільшувати сприйнятливість до норовірусу, пептичних виразок, проблем із кровотечею та ускладнень під час вагітності.

2 група крові забезпечує захист від норовірусу та менш приваблива для комарів. Проте вона пов’язана з підвищеним рівнем "поганого" холестерину, що збільшує ризик серцево-судинних хвороб, раннього ішемічного інсульту, важчого перебігу COVID-19 та ймовірності розвитку раку шлунка й підшлункової залози. Люди з цією групою також можуть бути більш схильні до стресу через високий рівень кортизолу.

3 група крові рідше спричиняє сечокам’яну хворобу і менш приваблива для кліщів. Вона може захищати від віспи, малярії та Helicobacter pylori. Проте власники цієї групи частіше стикаються з ризиком серцевих захворювань, раку підшлункової залози, діабету 2 типу, гіпертонії та інфекцій, таких як туберкульоз і холера.

4 група крові відома як універсальні реципієнти, які можуть безпечно отримувати будь-яку кров. Їхня плазма часто називається "рідким золотом" через універсальність у переливанні. Разом із тим, ця група пов’язана з підвищеним ризиком запалення, тромбозів, серцевих захворювань, раку підшлункової залози та когнітивних порушень, включно з деменцією.

