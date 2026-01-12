Жодних стрибків цукру в крові не буде завдяки одній звичці: медики вразили порадою

Контроль глюкози в крові починається з ранку. Ваші щоденні звички — від харчування до фізичної активності — безпосередньо впливають на самопочуття. Існують прості способи підтримки стабільного рівня цукру, які рекомендують дієтологи.

Фото: з відкритих джерел

За даними видання Eatingwell, нормальна концентрація глюкози важлива для енергії, настрою, імунітету та загального здоров’я. Різкі коливання цукру можуть викликати втому, дратівливість, почуття голоду і навіть підвищують ризик розвитку діабету та інсулінорезистентності. Тому ранкові звички грають ключову роль у підтримці рівня глюкози.

Почніть день зі склянки теплої води, радять експерти. Вона допомагає організму виводити надлишок цукру та стабілізує рівень глюкози. Якщо проста вода здається нудною, додайте лимон, огірок або трави для смаку.

Важливий і правильний сніданок. Дієтологи рекомендують продукти, багаті білком і клітковиною, наприклад омлет з овочами, цільнозерновий тост з арахісовим маслом або йогурт з ягодами та горіхами. Таке поєднання сповільнює всмоктування глюкози і запобігає стрибкам цукру після їжі.

Щодо кофеїну: надмірне споживання кави може тимчасово підвищити рівень цукру. Тому ранкова чашка краще під час збалансованого сніданку, а загальну кількість кави варто обмежувати.

Фізична активність також допомагає знизити цукор. Ранкова зарядка, йога або швидка прогулянка змушують м’язи використовувати глюкозу для енергії.

Вечеря до 19:00 або за 2-3 години до сну сприяє кращому контролю глюкози. Додатково, після їжі корисно пройтися 10-20 хвилин, а клітковину варто включати в усі прийоми їжі. Деякі експерти радять яблучний оцет перед їжею, але перед цим необхідна консультація лікаря.

Також варто обмежити солодкі напої та вживати невеликі порції частіше, щоб підтримувати стабільний рівень цукру протягом дня.

