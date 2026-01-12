Никаких скачков сахара в крови не будет благодаря одной привычке: медики поразили советом

Контроль глюкозы в крови начинается с утра. Ваши ежедневные привычки – от питания до физической активности – оказывают непосредственное влияние на самочувствие. Существуют простые способы поддержания стабильного уровня сахара, которые рекомендуют диетологи.

По данным издания Eatingwell, нормальная концентрация глюкозы важна для энергии, настроения, иммунитета и общего здоровья. Резкие колебания сахара могут вызвать усталость, раздражительность, чувство голода и даже повышают риск развития диабета и инсулинорезистентности. Поэтому утренние привычки играют ключевую роль в поддержании уровня глюкозы.

Начните день со стакана теплой воды, советуют эксперты. Она помогает организму выводить избыток сахара и стабилизирует уровень глюкозы. Если обычная вода кажется скучной, добавьте лимон, огурец либо травки для вкуса.

Важен и правильный завтрак. Диетологи рекомендуют продукты, богатые белком и клетчаткой, например, омлет с овощами, цельнозерновой тост с арахисовым маслом или йогурт с ягодами и орехами. Такое сочетание замедляет всасывание глюкозы и предотвращает скачки сахара после еды.

Что касается кофеина: чрезмерное потребление кофе может временно повысить уровень сахара. Поэтому утренняя чашка лучше во время сбалансированного завтрака, а общее количество кофе следует ограничивать.

Физическая активность также помогает понизить сахар. Утренняя зарядка, йога или скорая прогулка заставляют мышцы использовать глюкозу для энергии.

Ужин до 19:00 или за 2-3 часа до сна способствует лучшему контролю глюкозы. Дополнительно после еды полезно пройтись 10-20 минут, а клетчатку следует включать во все приемы пищи. Некоторые эксперты советуют яблочный уксус перед едой, но необходима консультация врача.

Также следует ограничить сладкие напитки и употреблять небольшие порции чаще, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в течение дня.

