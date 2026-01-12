Группа крови и риски для здоровья: эксперты шокировали заявлением о взаимосвязи

Большинство редко задумываются о своей группе крови, если это не связано с донорством, госпитализацией или медицинской чрезвычайной ситуацией. На самом же деле каждая группа имеет свои особенности как преимущества, так и слабые места, определяемые взаимодействием крови с иммунной системой, белками свертывания и склонностью к определенным заболеваниям.

Фото: из открытых источников

Ученые установили связь между группой крови и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, вирусных инфекций, некоторых видов рака и других патологий. Некоторые группы крови обеспечивают естественную защиту от определенных патогенов, в то время как другие могут повышать вероятность воспалительных процессов или тромбоза.

1 группа крови наиболее распространена и известна тем, что люди с отрицательным резус-фактором могут выступать универсальными донорами в критических случаях. Эта группа характеризуется низким риском инсультов, сердечных приступов и тромбов, а также более легким течением COVID-19. В то же время она может увеличивать восприимчивость к норовирусу, пептическим язвам, проблемам с кровотечением и осложнениям во время беременности.

2 группа крови обеспечивает защиту от норовируса и менее привлекательна для комаров. Однако она связана с повышенным уровнем "плохого" холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, раннего ишемического инсульта, более тяжелого течения COVID-19 и вероятности развития рака желудка и поджелудочной железы. Люди с этой группой также могут быть более подвержены стрессу из-за высокого уровня кортизола.

3 группа крови реже вызывает мочекаменную болезнь и менее привлекательна для клещей. Она может защищать от оспы, малярии и Helicobacter pylori. Однако владельцы этой группы чаще сталкиваются с риском сердечных заболеваний, рака поджелудочной железы, диабета 2 типа, гипертонии и инфекций, таких как туберкулез и холера.

4 группа крови известна как универсальные реципиенты, которые могут безопасно получать любую кровь. Их плазма часто называется "жидким золотом" из-за универсальности в переливании. Вместе с тем, эта группа связана с повышенным риском воспаления, тромбозов, сердечных заболеваний, рака поджелудочной железы и когнитивных нарушений, включая деменцию.

