Головний лікар країни відповів, чи буде в Україні новий карантин у 2025 році

Slava Kot
Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін запевнив, що восени 2025 року запровадження нового загальнонаціонального локдауну в Україні не планується. За його словами, світ уже відмовився від практики тотальних карантинів, а епідемічна ситуація в країні наразі не потребує таких заходів.
Головний санлікар України Ігор Кузін. Фото з відкритих джерел
В інтерв’ю порталу "Коментарі" Ігор Кузін зазначив, що показники захворюваності в Україні залишаються у межах сезонних норм, тому восени не передбачається введення карантину.
Водночас головний санлікар уточнив, що можливість локальних карантинів залишається. Якщо в окремих регіонах буде зафіксовано перевищення показників захворюваності на коронавірус, грип або інші респіраторні інфекції, обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій можуть ухвалювати рішення про посилені протиепідемічні заходи.
Кузін також нагадав, що вакцинація проти грипу вже пройшла державний контроль і найближчим часом з’явиться в аптеках. За його словами, "щеплення рятують тисячі життів", а також допомагають уникнути важких ускладнень у разі зараження.
