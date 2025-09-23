Головний лікар країни відповів, чи буде в Україні новий карантин у 2025 році

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін запевнив, що восени 2025 року запровадження нового загальнонаціонального локдауну в Україні не планується. За його словами, світ уже відмовився від практики тотальних карантинів, а епідемічна ситуація в країні наразі не потребує таких заходів.

Головний санлікар України Ігор Кузін. Фото з відкритих джерел

В інтерв’ю порталу "Коментарі" Ігор Кузін зазначив, що показники захворюваності в Україні залишаються у межах сезонних норм, тому восени не передбачається введення карантину.

"За весь епідемічний сезон захворюваності минулого року, тобто, починаючи від серпня й аж закінчуючи березнем, захворіло трошки більше 4,5 млн українців. При таких показниках захворюваності в областях країни не запроваджувалися якісь карантинні або протиепідемічні заходи, тому що такі показники захворюваності є нормальними, очікуваними у кожен сезон ГРВІ або грипу", — сказав Кузін.

Водночас головний санлікар уточнив, що можливість локальних карантинів залишається. Якщо в окремих регіонах буде зафіксовано перевищення показників захворюваності на коронавірус, грип або інші респіраторні інфекції, обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій можуть ухвалювати рішення про посилені протиепідемічні заходи.

"Система введення локальних обмежень однакова для кожної області: якщо на території певної області чи міста або району буде зафіксовано перевищення показників захворюваності на COVID-19, грип або ГРВІ, то за поданням головного державного санітарного лікаря на рівні області збирається комісія ТЕБ І НС, яка розглядає ситуацію та впроваджує посилені протиепідемічні заходи, може оголосити локальний карантин на території району чи області", — сказав Кузін.

Кузін також нагадав, що вакцинація проти грипу вже пройшла державний контроль і найближчим часом з’явиться в аптеках. За його словами, "щеплення рятують тисячі життів", а також допомагають уникнути важких ускладнень у разі зараження.

