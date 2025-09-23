Главный врач страны ответил, будет ли в Украине новый карантин в 2025 году

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заверил, что осенью 2025 года введение нового общенационального локдауна в Украине не планируется. По его словам, мир уже отказался от практики тотальных карантинов, а эпидемическая ситуация в стране пока не нуждается в таких мерах.

Главный санврач Украины Игорь Кузин. Фото из открытых источников

В интервью порталу "Комментарии" Игорь Кузин отметил, что показатели заболеваемости в Украине остаются в пределах сезонных норм, поэтому осенью не предполагается введение карантина.

"За весь эпидемический сезон заболеваемости в прошлом году, то есть, начиная с августа и заканчивая мартом, заболело чуть более 4,5 млн украинцев. При таких показателях заболеваемости в областях страны не вводились какие-либо карантинные или противоэпидемические меры, потому что такие показатели заболеваемости являются нормальными, ожидаемыми в каждый сезон ОРВИ или гриппа", — сказал Кузин.

В то же время главный санврач уточнил, что возможность локальных карантинов остается. Если в отдельных регионах будет зафиксировано превышение показателей заболеваемости коронавирусом, гриппом или другими респираторными инфекциями, областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций могут принимать решения об усиленных противоэпидемических мерах.

"Система введения локальных ограничений одинакова для каждой области: если на территории определенной области или города или района будет зафиксировано превышение показателей заболеваемости COVID-19, гриппом или ОРВИ, то по представлению главного государственного санитарного врача на уровне области собирается комиссия ТЭБ и ЧС, которая рассматривает ситуацию и внедряет усиленные противоэпидемические меры, может объявить локальный карантин на территории района или области", – сказал Кузин.

Кузин также напомнил, что вакцинация против гриппа уже прошла государственный контроль и в ближайшее время появится в аптеках. По его словам, "прививки спасают тысячи жизней", а также помогают избежать тяжелых осложнений в случае заражения.

