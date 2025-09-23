Главный врач страны ответил, будет ли в Украине новый карантин в 2025 году

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заверил, что осенью 2025 года введение нового общенационального локдауна в Украине не планируется. По его словам, мир уже отказался от практики тотальных карантинов, а эпидемическая ситуация в стране пока не нуждается в таких мерах.
Главный санврач Украины Игорь Кузин. Фото из открытых источников
В интервью порталу "Комментарии" Игорь Кузин отметил, что показатели заболеваемости в Украине остаются в пределах сезонных норм, поэтому осенью не предполагается введение карантина.
В то же время главный санврач уточнил, что возможность локальных карантинов остается. Если в отдельных регионах будет зафиксировано превышение показателей заболеваемости коронавирусом, гриппом или другими респираторными инфекциями, областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций могут принимать решения об усиленных противоэпидемических мерах.
Кузин также напомнил, что вакцинация против гриппа уже прошла государственный контроль и в ближайшее время появится в аптеках. По его словам, "прививки спасают тысячи жизней", а также помогают избежать тяжелых осложнений в случае заражения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Игорь Кузин дал один важный совет украинцам.
Также "Комментарии" писали, что по Украине вводят масочный режим из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.