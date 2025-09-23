Головний лікар країни дав одну важливу пораду українцям

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін закликав українців активніше робити щеплення, щоб уникнути повернення інфекцій, які вважалися практично подоланими. Йдеться про кір, поліомієліт, дифтерію, кашлюк та інші "забуті хвороби".

Головний санлікар України Ігор Кузін. Фото з відкритих джерел

Ігор Кузін в інтерв’ю порталу "Коментарі" розповів, що такі захворювання, як кір, поліомієліт, дифтерія та кашлюк не становлять масштабної загрози, однак будь-яке зниження рівня вакцинації одразу створює передумови для спалахів.

"Як правило коли зараз ми говоримо "забуті хвороби" — це здебільшого ті інфекції, які у світі навчилися контролювати завдяки вакцинації та ефективним програмам профілактики. На сьогодні вони практично не становлять загрози, але варто лише знизитися рівню охоплення щепленнями — і ризик спалаху одразу зростає", — пояснив Кузін.

За його словами, у 2025 році в Україні вже зафіксовано близько тисячі випадків кору, переважно серед невакцинованих дітей. Однією з причин є відтермінування щеплень під час війни. Кузін вважає, що це демонструє, наскільки швидко "забуті" інфекції можуть повернутися. Єдиним дієвим способом захисту від спалахів Кузін назвав вакцинацію.

"Щоб уникнути спалахів таких інфекцій, потрібна лише одна річ — щеплення. Це безпечний і перевірений механізм, який захищає не тільки конкретну людину, а й громаду в цілому. Якщо понад 95% дітей вакциновані — вірус просто не може поширюватися", — порадив головний санлікар.

Кузін закликав батьків перевірити календар щеплень своїх дітей, а дорослих подбати про ревакцинацію. Головний лікар країни зауважив, що "це питання не лише особистої безпеки, а й здоров’я всієї країни".

Читайте повне інтерв’ю Ігоря Кузіна на портал "Коментарі".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що школярів без вакцинації можуть не пустити до школи.

Також "Коментарі" писали, що кір повертається. В Україні за рік удесятеро зросла захворюваність.