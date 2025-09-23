Главный врач страны дал один важный совет украинцам

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин призвал украинцев активнее делать прививки, чтобы избежать возвращения инфекций, которые считались практически преодоленными. Речь идет о кори, полиомиелите, дифтерии, коклюше и других "забытых болезнях".

Главный санврач Украины Игорь Кузин. Фото из открытых источников

Игорь Кузин в интервью порталу "Комментарии" рассказал, что такие заболевания, как корь, полиомиелит, дифтерия и коклюш не представляют масштабной угрозы, однако любое снижение уровня вакцинации сразу создает предпосылки для вспышек.

"Как правило, когда сейчас мы говорим "забытые болезни" — это в основном те инфекции, которые в мире научились контролировать благодаря вакцинации и эффективным программам профилактики. На сегодняшний день они практически не представляют угрозы, но стоит лишь снизиться уровню охвата прививками — и риск вспышки сразу растет", — пояснил Кузин.

По его словам, в 2025 году в Украине уже зафиксировано около тысячи случаев кори, преимущественно среди невакцинированных детей. Одной из причин является отсрочка прививок во время войны. Кузин считает, что это демонстрирует, насколько быстро "забытые" инфекции могут вернуться. Единственным действенным способом защиты от вспышек Кузин назвал вакцинацию.

"Во избежание вспышек таких инфекций нужна только одна вещь — прививка. Это безопасный и проверенный механизм, который защищает не только конкретного человека, но и общину в целом. Если более 95% детей вакцинированы — вирус просто не может распространяться", — посоветовал санврач.

Кузин призвал родителей проверить календарь прививок своих детей, а взрослых позаботиться о ревакцинации. Главный врач страны отметил, что "это вопрос не только личной безопасности, но и здоровья всей страны".

