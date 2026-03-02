logo_ukra

Дієта і пігулки не актуальні: озвучено сенсаційну заяву про лікування цукрового діабету
Дієта і пігулки не актуальні: озвучено сенсаційну заяву про лікування цукрового діабету

Мешканці висот понад 1500 метрів у середньому на 12% рідше страждають на діабет порівняно з жителями низин

2 березня 2026, 15:00
Автор:
Клименко Елена

Життя на великих висотах може допомагати знижувати ймовірність розвитку діабету. До такого висновку дійшла міжнародна команда вчених, яка з’ясувала, що в умовах нестачі кисню еритроцити починають інтенсивніше поглинати глюкозу з крові. Ці відкриття відкривають перспективи для створення нових методів лікування та вже були протестовані на лабораторних мишах.

Дієта і пігулки не актуальні: озвучено сенсаційну заяву про лікування цукрового діабету

Фото: з відкритих джерел

Про результати дослідження повідомило видання BBC Science Focus.

Дослідники відзначили, що люди, які проживають на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, у середньому на 12% рідше хворіють на діабет порівняно з мешканцями низин. Механізм цього явища залишався нез’ясованим до останніх експериментів. Публікація в журналі Cell Metabolism показала: під час гіпоксії організм стимулює виробництво еритроцитів, які змінюють свою функцію й починають активно захоплювати глюкозу, діючи як "глюкозні губки".

Щоб перевірити гіпотезу, вчені створили модель низького вмісту кисню для мишей. Результати показали, що еритроцити, позбавлені достатньої кількості кисню, поглинають глюкозу й перетворюють її на сполуку, що полегшує доставку кисню до тканин.

"Такі клітини мають більше транспортерів глюкози, ніж звичайні еритроцити", — пояснює керівниця дослідження, докторка Йоланда Марті-Матеос з Інституту Гладстона. 

На основі цього механізму створено експериментальний препарат HypoxyStat, який імітує ефект гіпоксії без фактичної нестачі кисню. Тестування на мишах показало, що HypoxyStat повністю нормалізує рівень глюкози в крові та діє ефективніше за існуючі протидіабетичні засоби.

Портал "Коментарі" вже писав, що популярні детокс-добавки, які обіцяють "очищення організму" та підвищення енергії, можуть бути небезпечними для здоров’я. Незважаючи на рекламні обіцянки, користь цих продуктів не підтверджена науковими дослідженнями, а лікарі застерігають: трав’яні чаї та добавки для детоксикації здатні завдати шкоди печінці та ниркам.



