Дієта і пігулки не актуальні: озвучено сенсаційну заяву про лікування цукрового діабету

Життя на великих висотах може допомагати знижувати ймовірність розвитку діабету. До такого висновку дійшла міжнародна команда вчених, яка з’ясувала, що в умовах нестачі кисню еритроцити починають інтенсивніше поглинати глюкозу з крові. Ці відкриття відкривають перспективи для створення нових методів лікування та вже були протестовані на лабораторних мишах.

Про результати дослідження повідомило видання BBC Science Focus.

Дослідники відзначили, що люди, які проживають на висоті понад 1500 метрів над рівнем моря, у середньому на 12% рідше хворіють на діабет порівняно з мешканцями низин. Механізм цього явища залишався нез’ясованим до останніх експериментів. Публікація в журналі Cell Metabolism показала: під час гіпоксії організм стимулює виробництво еритроцитів, які змінюють свою функцію й починають активно захоплювати глюкозу, діючи як "глюкозні губки".

Щоб перевірити гіпотезу, вчені створили модель низького вмісту кисню для мишей. Результати показали, що еритроцити, позбавлені достатньої кількості кисню, поглинають глюкозу й перетворюють її на сполуку, що полегшує доставку кисню до тканин.

"Такі клітини мають більше транспортерів глюкози, ніж звичайні еритроцити", — пояснює керівниця дослідження, докторка Йоланда Марті-Матеос з Інституту Гладстона.

На основі цього механізму створено експериментальний препарат HypoxyStat, який імітує ефект гіпоксії без фактичної нестачі кисню. Тестування на мишах показало, що HypoxyStat повністю нормалізує рівень глюкози в крові та діє ефективніше за існуючі протидіабетичні засоби.

