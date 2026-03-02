Нирки і печінка у страшній небезпеці через вживання популярних добавик: про що йдеться

Популярні детокс-добавки, які обіцяють "очищення організму" та підвищення енергії, можуть бути небезпечними для здоров’я. Незважаючи на рекламні обіцянки, користь цих продуктів не підтверджена науковими дослідженнями, а лікарі застерігають: трав’яні чаї та добавки для детоксикації здатні завдати шкоди печінці та ниркам.

Фото: з відкритих джерел

Індустрія харчових добавок, особливо в США, розвивається стрімко: майже 75% американців регулярно використовують різні продукти цього типу. Однак на відміну від ліків, харчові добавки не проходять суворого державного контролю. Виробники можуть виводити їх на ринок без попереднього схвалення регуляторів, що збільшує ризик для споживачів.

Токсикологиня MedStar Health, докторка Келлі Джонсон-Арбор, пояснює, що через недостатнє регулювання добавки можуть містити важкі метали, забруднювачі або невказані інгредієнти. Деякі рослинні компоненти не пройшли повноцінних клінічних випробувань, а їхнє застосування інколи призводить до тяжких уражень печінки. Наприклад, у 2022 році здорова жінка потрапила до лікарні майже на два тижні після вживання детокс-чаю.

Доктор Деніел Чандлер із медичного центру Тафтса додає, що такі продукти можуть негативно впливати на нирки. А доцентка фармакології та токсикології Університету штату Мічиган докторка Джеймі Алан застерігає про ризик побічних ефектів та взаємодій із ліками, підкреслюючи відсутність переконливих доказів користі.

Медики нагадують: організм уже має власні ефективні системи детоксикації. Печінка та нирки природно виводять токсини і продукти обміну без додаткових засобів. Якщо ви відчуваєте втому або проблеми з травленням, почніть із перевірених методів — збалансованого харчування з овочами та фруктами, регулярних фізичних навантажень і достатнього пиття води. При тривалих симптомах варто звернутися до лікаря, адже це може свідчити про серйозні захворювання, такі як діабет чи порушення електролітного балансу, що потребують медичного обстеження.

