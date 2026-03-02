Замінить ліки від низки хвороб: розкрито сенсаційну правду про вживання бананів

Банани — це не просто смачний фрукт, а справжнє джерело корисних речовин для організму. Вони багаті на вітаміни, мінерали, антиоксиданти та клітковину, що підтримують загальний стан здоров’я. Крім того, банани легкі для шлунка, тому їх часто рекомендують при розладах травлення.

Фото: з відкритих джерел

За словами експертів з харчування, щоденне вживання бананів позитивно впливає на організм у кількох аспектах.

Ситість. Регулярне споживання фрукту допомагає довше залишатися ситим між прийомами їжі. Це пов’язано з харчовими волокнами та резистентним крохмалем, які сповільнюють просування їжі шлунком і підтримують відчуття насичення, пояснює зареєстрований дієтолог та доцент кафедри здоров’я населення і профілактики захворювань у Каліфорнійському університеті Метью Лендрі.

Травлення. Банани корисні для кишківника завдяки пектину у стиглих фруктах та резистентному крохмалю у зелених. Як зазначає дієтологиня Лорен Манакер, пектин пом’якшує стілець і полегшує закрепи, а резистентний крохмаль слугує пребіотиком для корисних бактерій.

Контроль цукру. Клітковина у бананах уповільнює засвоєння вуглеводів, допомагаючи уникнути різких стрибків глюкози. "Глюкоза вивільняється поступовіше, що підтримує стабільний рівень цукру в крові", — додає Манакер.

Стала енергія. Банани забезпечують тривалий приплив енергії завдяки поєднанню простих і складних вуглеводів та вітаміну B6. Простими словами, швидкі вуглеводи дають енергію одразу, а складні — підтримують її рівень довше, уникаючи різких падінь.

Артеріальний тиск. Калій у бананах допомагає знижувати напруження у судинах і виводити надлишок натрію, що позитивно впливає на тиск. Лендрі підкреслює: цей механізм розслаблює стінки судин і полегшує роботу серця.

Захист від хвороб. Антиоксиданти, такі як фенольні сполуки, каротиноїди та флавоноїди, підтримують клітини та зменшують ризик хронічних захворювань.

Експерти радять їсти 1–2 банани на день як частину збалансованого раціону. Манакер наголошує, що фрукт не замінює різноманітне харчування, тому банани слід поєднувати з іншими фруктами та овочами.

Як вже писали "Коментарі", підтримка здоров’я кишківника можлива не лише через йогурт. Експерти видання Verywellhealth виділили шість перекусів, що сприяють нормалізації мікробіому, покращують травлення, імунітет та метаболізм.