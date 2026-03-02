logo

Заменит лекарство от ряда болезней: раскрыта сенсационная правда об употреблении бананов
НОВОСТИ

Заменит лекарство от ряда болезней: раскрыта сенсационная правда об употреблении бананов

Хотя овощ содержит крахмал, эксперты утверждают, что его можно включать в рацион даже при диабете.

2 марта 2026, 09:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бананы – это не просто вкусный фрукт, а настоящий источник полезных веществ для организма. Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, поддерживающими общее состояние здоровья. Кроме того, бананы легки для желудка, поэтому их часто рекомендуют при нарушениях пищеварения.

Заменит лекарство от ряда болезней: раскрыта сенсационная правда об употреблении бананов

Фото: из открытых источников

По словам экспертов по питанию, ежедневное употребление бананов оказывает положительное влияние на организм в нескольких аспектах.

Сытость . Регулярное потребление фрукта помогает дольше оставаться сытым между приемами пищи. Это связано с пищевыми волокнами и резистентным крахмалом, которые замедляют продвижение желудком и поддерживают чувство насыщения, объясняет зарегистрированный диетолог и доцент кафедры здоровья населения и профилактики заболеваний в Калифорнийском университете Мэтью Лендри.

Пищеварение . Бананы полезны для кишечника благодаря пектину в спелых фруктах и резистентному крахмалу в зеленых. Как отмечает диетология Лорен Манакер, пектин смягчает стул и облегчает запоры, а резистентный крахмал служит пребиотиком для полезных бактерий.

Контроль сахара . Клетчатка в бананах замедляет усвоение углеводов, помогая избежать резких скачков глюкозы. "Глюкоза высвобождается постепенно, что поддерживает стабильный уровень сахара в крови", — добавляет Манакер.

Постоянная энергия . Бананы обеспечивают длительный приток энергии благодаря сочетанию простых и сложных углеводов и витамина B6. Простыми словами, быстрые углеводы дают энергию сразу, а сложные поддерживают ее уровень дольше, избегая резких падений.

Артериальное давление . Калий в бананах помогает снижать напряжение в сосудах и выводить избыток натрия, что оказывает положительное влияние на давление. Лэндри подчеркивает: этот механизм расслабляет стенки сосудов и облегчает работу сердца.

Защита от болезней . Антиоксиданты, такие как фенольные соединения, каротиноиды и флавоноиды, поддерживают клетки и уменьшают риск хронических заболеваний.

Эксперты советуют есть 1-2 банана в день как часть сбалансированного рациона. Манакер отмечает, что фрукт не заменяет разнообразное питание, поэтому бананы следует совмещать с другими фруктами и овощами.

Как уже писали "Комментарии", поддержка здоровья кишечника возможна не только из-за йогурта. Эксперты издания Verywellhealth выделили шесть перекусов, способствующих нормализации микробиом, улучшают пищеварение, иммунитет и метаболизм.



