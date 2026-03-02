Почки и печень в страшной опасности из-за употребления популярных добавок: о чем идет речь

Популярные детокс-добавки, обещающие "очищение организма" и повышение энергии, могут быть опасны для здоровья. Несмотря на рекламные обещания, польза этих продуктов не подтверждена научными исследованиями, а врачи предостерегают: травяные чаи и добавки для детоксикации способны нанести вред печени и почкам.

Фото: из открытых источников

Индустрия пищевых добавок, особенно в США, развивается стремительно: почти 75% американцев регулярно используют разные продукты этого типа. Однако в отличие от лекарства, пищевые добавки не проходят строгого государственного контроля. Производители могут выводить их на рынок без предварительного одобрения регуляторов, что увеличивает риск потребителей.

Токсикологиня MedStar Health, доктор Келли Джонсон-Арбор, объясняет, что из-за недостаточной регулировки добавки могут содержать тяжелые металлы, загрязнители или неуказанные ингредиенты. Некоторые растительные компоненты не прошли полноценные клинические испытания, а их применение иногда приводит к тяжелым поражениям печени. К примеру, в 2022 году здоровая женщина попала в больницу почти на две недели после употребления детокс-чая.

Доктор Дэниел Чандлер из медицинского центра Тафтса добавляет, что такие продукты могут негативно влиять на почки. А доцент фармакологии и токсикологии Университета штата Мичиган доктор Джейми Алан предостерегает о риске побочных эффектов и взаимодействий с лекарствами, подчеркивая отсутствие убедительных доказательств пользы.

Медики напоминают: у организма уже есть собственные эффективные системы детоксикации. Печень и почки, естественно, выводят токсины и продукты обмена без дополнительных средств. Если вы испытываете усталость или проблемы с пищеварением, начните с проверенных методов – сбалансированного питания с овощами и фруктами, регулярных физических нагрузок и достаточного питья воды. При длительных симптомах следует обратиться к врачу, ведь это может свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как диабет или нарушения электролитного баланса, требующие медицинского обследования.

